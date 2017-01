Le conseil d’Etat rejette (en partie) le recours de la FHP contre les baisses inégales de remboursements hospitaliers

Paris, le vendredi 6 janvier 2017 - En 2016, afin de pondérer « l'augmentation prévisionnelle du volume d'activité », le ministère de la Santé avait diminué de 1 % pour les hôpitaux publics et de 1,65 % pour les cliniques privées les tarifs hospitaliers définissant le montant des remboursements accordés par l'Assurance maladie aux établissements pour les actes de soins réalisés. Cette inégalité était alors justifiée par le gouvernement par le crédit d’impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) et le Pacte de responsabilité dont bénéficient les cliniques. Cependant, ces arguments n’ont pas convaincu la Fédération hospitalière privée (FHP) qui a déposé un recours contre cette diminution.

En une décision rendue le 28 décembre, le Conseil d'Etat a rejeté le recours contre cette baisse inégale des tarifs, mais a également annulé des arrêtés qui concernaient les établissements privés à but non lucratif.

La haute juridiction a ainsi jugé que le « principe d'égalité ne s'oppose pas » à ce que l'Etat « règle de façon différente des situations différentes », ni à ce qu'il « déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général », pourvu que la différence ne « soit pas manifestement disproportionnée ». Elle a par contre annulé deux arrêtés de 2015 et 2016 concernant les établissements privés à but non lucratif sous statut associatif (Espic) en raison de l’absence de prise en compte des allégements de charge dont ils bénéficient dans la baisse de leurs tarifs. « C'est un premier coup d'arrêt, dont nous ne pouvons que nous réjouir », a réagi dans un communiqué Lamine Gharbi, président de la FHP.

Rappelons que début 2015, le Conseil d'Etat avait déjà rejeté des recours identiques de la FHP.

