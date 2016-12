Le CSA s’estime en droit de contrôler les contenus vidéos diffusés sur internet

Paris, le jeudi 22 décembre 2016 - Il y a dix jours, le CSA a mis en garde la société de production Studio Bagel, à l’origine de la diffusion sur YouTube d’un programme baptisé « Les Recettes pompettes » où un animateur et un invité s’essayent à la réalisation d’une recette de cuisine tout en consommant des quantités importantes d’alcool. La mise en garde du CSA concerne l’interdiction de l’apologie de l’alcool dans les contenus audiovisuels. Pour la première fois, le CSA s’estime en droit d’exercer son pouvoir de contrôle aux programmes diffusés via internet. Cette démarche est l’objet d’une importante controverse juridique. Elle ouvre en tout état de cause le champ à de très nombreuses mises en garde qui pourraient rapidement déborder un CSA habitué à une télévision majoritairement policée et acquise aux règles imposées.

M.P.