Le début des troubles anxio-dépressifs, corrélé à l’âge au ménarche ?

Organe de l’European Psychiatric Association, la revue European Psychiatry rappelle que des études réalisées dans plusieurs pays montrent une tendance à « l’abaissement de l’âge des premières règles (ménarche) au cours du vingtième siècle », l’une de ces études analysant même des données disponibles « entre la fin du 18ème siècle et 1981. »

Si l’écart reste relativement faible (11 à 14 ans), on note certaines différences entre régions du monde et groupes ethniques, avec actuellement un âge moyen international au ménarche de 12,8 ans (12,5 ans–13 ans). Un âge plus précoce a été associé à « plusieurs contextes psychopathologiques » : troubles anxieux, troubles caractériels, consommation excessive d’alcool ou d’autres substances, troubles du comportement alimentaire, troubles déficitaires de l’attention avec hyperactivité... Et à l’inverse, un âge plus élevé au ménarche, en cas de schizophrénie, est associé à « un début plus tardif de la maladie et à une évolution clinique plus favorable. »

Par contre, l’association entre ménarche et dépression reste controversée : certaines études observent une association entre âge précoce au ménarche et début anticipé des troubles dépressifs, mais d’autres recherches ne confirment pas ce lien.

Portant sur 1 139 femmes (nées entre 1904 et 1998) dépressives ou/et anxieuses (au sens du DSM-IV), une étude réalisée en Sardaigne (Italie) évalue ces liens éventuels entre l’âge au ménarche et l’apparition de troubles anxio-dépressifs, en recourant à des modèles d’analyses multivariées. Les auteurs observent que l’âge au ménarche a « diminué en Sardaigne, comme ailleurs, au cours des dernières décennies » et que cet âge se révèle « fortement associé » à celui de l’apparition des troubles anxieux et bipolaires, ainsi qu’à l’âge où débutent des troubles dépressifs majeurs. Ce constat suggère une influence significative des facteurs hormonaux sur les troubles anxieux-dépressifs et des « effets durables des facteurs de maturation biologique » dans ce domaine, l’âge au ménarche pouvant effectivement contribuer à prédire celui où risquent de débuter des troubles anxio-dépressifs.

Dr Alain Cohen