Le défi des infections néonatales précoces à streptocoques B après un dépistage maternel négatif

A l’époque du dépistage du portage de streptocoques B en fin de grossesse et de l’antibioprophylaxie pendant l’accouchement, l’incidence des infections néonatales [INN] précoces a fort heureusement diminué. Cependant, les streptococcies B restent au premier rang de ces INN, et désormais, environ 80 % d’entre elles surviennent après un dépistage négatif. Le hiatus entre un dépistage maternel négatif et une INN précoce peut-il être comblé en identifiant des facteurs de risque autres que le portage de streptocoques B ?

Une étude américaine a pris comme point de départ les nouveau-nés qui avaient été admis le 1er jour de vie dans des unités de soins intensifs néonatales et dont les mères avaient eu une recherche de streptocoques B négative. Sur les 180 000 nouveau-nés remplissant ces 2 critères, 492 ont présenté une streptococcie B avant H72 (incidence: 2,7 p. 1 000 nouveau-nés). Les streptocoques B ont été isolés du sang de 490 enfants, du LCR de 3 enfants (un enfant avait à la fois une hémoculture et une PL positives), jamais des urines. Quatre patients, tous des grands prématurés, sont décédés.

Les nouveau-nés infectés avaient plutôt une mère âgée de moins de 18 ans que de plus de 35 ans (incidences : 4,6 p. 1 000 versus 1,3 p. 1 000) et qui était plus souvent Noire que Blanche (incidences : 3,9 p. 1 000 vs 2,4 p. 1 000) Ils étaient nés plus souvent à terme (entre 37 et 41 semaines) et par voie basse, et ils avaient été exposés plus rarement à des antibiotiques per partum. Le sexe de l’enfant, la durée de la rupture de la poche des eaux n’étaient pas des facteurs de risque significatifs.

L’analyse multivariée, une régression logistique multiple, confirmait que les facteurs de risque de streptococcie B les plus robustes étaient les deux caractéristiques démographiques de la mère : un âge inférieur à 18 ans (par rapport à un âge > 35 ans, Odds Ratio [OR] = 2,63 ; Intervalle de confiance à 95 % [IC95] de 1,54 à 4,52) et être Noire (plutôt que Blanche ; OR = 1,81 ; IC 95 de 1,41 à 2,31). La césarienne, l’antibiothérapie per partum, et curieusement, la prématurité avaient un effet protecteur.

Quand les mères qui n’avaient pas eu de dépistage et celles dont le dépistage était négatif étaient « additionnées », pour une analyse de sensibilisation, l’âge inférieur à 18 ans et le fait d’être Noire restaient des facteurs de risque robustes, et une rupture prolongée de la poche des eaux (> 18 heures) devenait un facteur de risque significatif.

En théorie, les INN précoces à streptocoques B après un dépistage maternel négatif peuvent être dues à un portage maternel intermittent ou à une colonisation maternelle acquise après le dépistage. Les auteurs suggèrent qu’aux USA les femmes enceintes de moins de 18 ans et/ou Noires ont une plus forte probabilité d’acquérir des streptocoques B au cours des cinq dernières semaines d’une grossesse, mais ils n’en apportent pas l’explication. De par le caractère rétrospectif de leur étude, ils n’ont pas pu évaluer des facteurs de risque potentiels tels qu’une fièvre ou une chorioamniotite per partum, ou encore un antécédent de streptococcie B dans la fratrie.

D’autres études, épidémiologiques et bactériologiques, sont nécessaires pour répondre au défi des streptococcies B précoces après un dépistage maternel négatif.

Dr Jean-Marc Retbi