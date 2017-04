Le défi du remplacement trans-cathéter de la valve mitrale

*The Tendyne Mitral Valve System (Tendyne Holdings, LLC, a subsidiary of Abbott Vascular, Roseville, Minnesota).

Muller et coll. ont tenté d’évaluer l’efficacité et la sécurité du remplacement trans-cathéter de la valve mitrale par un système spécifique* dans une cohorte de patients qui avaient une insuffisance mitrale sévère et étaient à haut risque chirurgical.

Lors de ces 10 dernières années, le remplacement valvulaire trans-cathéter s’est imposé comme un acte thérapeutique efficace chez des patients sélectionnés notamment en cas de rétrécissement aortique symptomatique serré. Le remplacement trans-cathéter d’une valve mitrale fuyante pose, quant à lui, un véritable défi à l’opérateur car la valve est relativement grande, elle n’est pas circulaire et n’est habituellement pas calcifiée, elle est sujette à des variations cycliques de la pression systolique ventriculaire gauche. De plus, l’appareil mitral sous-valvulaire complexe, d’anatomie variable, est situé très près de la chambre de chasse du ventricule gauche.

Référence

