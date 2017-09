Le défibrillateur sous cutané, ça marche bien !

Le défibrillateur implanté en sous-cutané (DEF-SC) est un système sans fils, ni à l’intérieur ni à la face externe du cœur, ce qui élimine plusieurs complications liées à la présence de ces connexions mises en place par voie veineuse. Il n’en demeure pas moins que le DEF-SC, lancé en 2008 et approuvé en Europe en 2009, assure la détection et la défibrillation des troubles du rythme potentiellement mortels.

Pour évaluer la sécurité et l’efficacité du DEF-SC on dispose des données du registre EFFORTLESS S-ICD (Evaluation oF FactOrs ImpacTing CLinical Outcome and Cost EffectiveneSS of the S-ICD) qui avait surtout pour but d’apprécier le taux de complications et de chocs inappropriés ; il a également permis de suivre le devenir de 985 patients appareillés (âge moyen : 48 ans ; femmes : 28 % ; fraction d’éjection ventriculaire gauche [FEVG] moyenne : 43 ± 18 % ; indication primaire de DEF : 65 % des cas).

Les critères principaux sont les complications à 30 et 360 jours, et les chocs pour fibrillation atriale ou tachycardie supraventriculaire.

Les patients ont été suivis pendant 3,1 ± 1,5 ans et 82 d’entre eux pendant 5 ans.

Le taux combiné de complications liées à la procédure et à l’appareillage était de 4,1 % à 30 jours et de 8,4 % à 360 jours.

Le taux de complications à un an a eu tendance à diminuer chez les patients inclus dans le dernier quartile comparé à ceux inclus dans le premier quartile ; le taux de complications est ainsi passé de 11,3 % [quartile 1] à 7,8 % [quartile 2], puis à 6,6 % [quartile 3] et 7,4 % [quartile 4] ; quartile 1 vs quartiles 2 à 4 ; p = 0,06).

Des performances comparables à celles du DEF implanté par voie trans-veineuse

Pendant les 3,1 ans de suivi, le DEF-SC a été explanté chez 13 patients car il n’y était plus indiqué en raison de la modification de leur état initial qui a nécessité un changement de la stratégie thérapeutique (nécessité d’une resynchronisation cardiaque, amélioration de la FEVG, recours à un pacemaker en raison d’une bradycardie..).

Le DEF-SC a délivré un choc inapproprié chez 8,1 % des patients, à un an, et chez 11,7 % des patients après 3,1 ans.

Au moment de l’implantation, le DEF-SC a réduit avec succès chez 99,5 % des patients, une tachycardie ou fibrillation ventriculaire induite.

Le taux de chocs appropriés à 1 et 5 ans a été respectivement de 5,8 % et 13,5 %,

Globalement, le taux de conversion réussie d’épisodes tachycardiques spontanés qualifiés de discrets a été de 97,4 %.

Les données de ce registre démontrent ainsi que le DEF-SC a rempli favorablement les critères prédéfinis de sécurité et d’efficacité. Ses performances à moyen terme quant aux taux des complications, des chocs inappropriéset de l’efficacité de la cardioversion s’avèrent comparables à celles du DEF implanté par voie trans-veineuse.



Dr Robert Haïat