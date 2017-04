Le déremboursement des injections d’acide hyaluronique dans l’arthrose sera-t-il acté par le nouveau gouvernement ?

Paris, le mardi 4 avril 2017 – Les décisions de déremboursement sont toujours délicates. Pour accroître leur légitimité, il apparaît nécessaire d’adopter une démarche cohérente. Pourtant, ces dernières semaines ont mis en évidence que cette logique ne s’impose pas toujours dans les choix adoptés par le gouvernement.

D’un côté, les médicaments indiqués dans la maladie d’Alzheimer dont l'efficacité significative a été plusieurs fois mise en doute, ainsi que leur potentielle dangerosité demeurent partiellement pris en charge par la Sécurité sociale. Les avis successifs de la Haute autorité de Santé (HAS) concernant la faiblesse, voire l’inexistence de leur Service médical rendu (SMR) n’ont cependant pas accéléré le processus de déremboursement de ces produits.

De l’autre côté, les traitements aujourd’hui utilisés pour le traitement de l’arthrose sont les uns après les autres abandonnés par la Sécurité sociale. Ici, l’existence d’effets secondaires potentiels et de controverses sur leur efficacité ont conduit les autorités à agir.

Le remboursement sur les genoux à partir du 1er juin

Déjà, en mars 2015, des médicaments anti-arthrosiques (glucosamine chondroïtine) ont été déremboursés par la Sécurité sociale. Récemment, le gouvernement a annoncé qu’il en serait bientôt de même pour les injections d’acide hyaluronique. Pour protester contre cette mesure, une pétition avait été rapidement lancée par l’Association française de lutte anti-rhumatismale (AFLAR) qui a recueilli en près de 400 000 signatures de praticiens et de patients. Cette mobilisation n’a cependant pas fait évoluer la position du gouvernement : un décret vient d’être publié annonçant la fin de la prise en charge des injections d’acide hyaluronique pour le soulagement des gonarthroses. Cette mesure prendra effet à partir du 1er juin : tant le produit que l’acte sont concernés, à l’exception du Hyalgan. Ce dernier connaît cependant aujourd’hui un taux de prise en charge de 15 % et nécessite plus d’injections que d’autres produits.

Rapport bénéfice/risque plus favorable que les AINS ou le paracétamol

Les rhumatologues sont vent debout contre cette mesure et sont soutenus dans leur démarche par l’ensemble des représentants des praticiens. La Confédération des syndicats médicaux français (CSMF) a ainsi dénoncé « l’instauration d’une médecine à deux vitesses ». Dans une lettre ouverte adressée à Marisol Touraine, plusieurs rhumatologues font part de la même inquiétude de voir les patients les plus défavorisés être privés d’un traitement qui, tout en ayant une efficacité modérée, permet cependant de repousser le recours à la chirurgie. Ces praticiens remarquent également que par rapport aux anti-inflammatoires non stéroïdiens et au paracétamol, les acides hyaluroniques présentent un meilleur rapport bénéfice/risque et « font jeu égal avec les infiltrations de corticoïdes qui n’ont pas les mêmes indications puisqu’elles sont réservées aux poussées inflammatoires de l’arthrose » explique le docteur Emmanuel Maheur, rhumatologue dans les colonnes de Pourquoi Docteur.

Repousser la pose de prothèse

Face à une maladie telle que l’arthrose du genou qui touche un nombre important de sujets et face à laquelle la pose de prothèse n’est pas adaptée pour tous (jusqu’à un quart des malades ne serait pas satisfait de leur prothèse de genou), les rhumatologues considèrent comme essentiel de pouvoir s’appuyer sur le plus large éventail thérapeutique possible. Par ailleurs, s’ils reconnaissent que l’efficacité de l’acide hyaluronique n’est pas majeure, (comme l’ont rappelé de nombreuses études conduites sur le sujet), ils soulignent qu’elle offre néanmoins un répit certain à un nombre significatif de patients.

Reste à savoir si la future équipe gouvernementale qui viendra de s’installer au moment de l’entrée en vigueur de la mesure sera sensible à ces différents arguments.

Aurélie Haroche