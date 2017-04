Le doxapram contre les apnées du prématuré, sous étroite surveillance

Le doxapram stimule les centres respiratoires directement et indirectement par l’intermédiaire des chémorécepteurs des glomus carotidiens. Il est largement prescrit contre les apnées idiopathiques du prématuré dans les unités de néonatologie françaises, après l’échec de la caféine (enquête de 2005). Cependant, on manque de données sur son efficacité et son innocuité dans cette indication.

Des auteurs hollandais ont analysé 32 publications, dont 4 uniquement sous forme d’abstract, dans lesquelles le doxapram avait été utilisé comme analeptique respiratoire chez des nouveau-nés de moins de 34 semaines : 4 essais contrôlés randomisés, 7 études de cohorte, 2 études cas-témoins, 16 séries de cas, 1 étude croisée et 2 cas cliniques. Ils ont estimé que la qualité des trois premiers types d’études était dans l’ensemble satisfaisante.

Le doxapram était utilisé en seconde intention, seul (14 études) ou en association avec de la caféine (7 études), en perfusion IV, à des doses allant de 0,2 mg/kg/h à 2,5 mg/kg/h.

Diminution du nombre d’apnées avec le doxapram mais pas de données sur la réduction des besoins en ventilation mécanique

Une réduction des apnées a été constatée dans les 16 études où le nombre des apnées servait de critère de jugement. A la différence de la caféine, il n’est pas possible d’affirmer que le doxapram raccourcit la durée de la ventilation mécanique ou augmente le taux de réussite de l’extubation et qu’il réduit l’incidence de la dysplasie broncho-pulmonaire.

De nombreux effets secondaires sont rapportés, surtout dans les séries de cas qui ne sont pas à l’abri de biais d’indication et de publication : hypertension artérielle pour une dose de doxapram > 1,5 mg/kg/h, troubles digestifs (vomissements, météorisme abdominal), hyperexcitabilité du système nerveux central, convulsions, allongement de QT et hypokaliémie. Il a été aussi rapporté des cas d’entérocolites ulcéro-nécrosantes et d’hémorragies intra-ventriculaires sévères sous doxapram.

Des effets secondaires au-delà de 1,5 mg/kg/h

Dans une étude cas-témoins, les enfants de poids de naissance < 1 250 g qui présentaient un retard mental isolé à 18 mois (Indice de Développement Mental <70 au BSID-II) avaient reçu du doxapram plus souvent, plus longtemps et à une dose cumulative plus élevée (Sreenan et coll., 2001), mais des facteurs de confusion sont possibles : le conservateur du produit alors utilisé en Amérique du Nord (l’alcool benzylique), les apnées elles-mêmes, des pathologies liées à la prématurité… et ce résultat inquiétant n’est pas confirmé par d’autres études.

Au total, cette revue systématique suggère que le doxapram est un moyen pharmacologique de traitement des apnées du prématuré, mais plusieurs questions ne sont pas résolues : a-t-il un effet additif à celui de la caféine ? Réduit-il le besoin de ventilation mécanique et l’incidence de la dysplasie broncho-pulmonaire ? Et il a des effets secondaires à une dose > 1,5 mg/kg/h. Il est donc difficile de recommander son administration systématique après échec de la caféine. Sur une base individuelle, son utilisation se fera à la dose minimum efficace et sous une étroite surveillance.

Dr Jean-Marc Retbi