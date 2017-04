Le dysfonctionnement microcirculatoire serait précoce et diffus en cas de prédiabète et de diabète

Le diabète de type 2 expose à un risque élevé de maladie cardiovasculaire (MCV), notamment au travers d’un dysfonctionnement des grosses artères et de la macro-angiopathie. Ce dernier serait déjà manifeste à l’heure du prédiabète, à l’instar du tic-tac d’une horloge selon une théorie en vogue. Si cette notion n’est plus à démontrer pour la circulation systémique, il en va autrement pour la microcirculation qui est plus difficile à explorer et l’hypothèse d’un dysfonctionnement microcirculatoire diffus et précoce avant même l’installation du diabète de type 2 reste en suspens.

Une étude de cohorte prospective, en l’occurrence la Maastricht Study, a exploré cette voie. Pour ce faire, elle a inclus 2 213 sujets (51 % d’hommes ; âge moyen = 59,7±8,2 ans) atteints d’un diabète de type 2 patent (n = 609) ou d’un prédiabète (n = 335). C’est dire que chez les 1 269 autres participants, la glycorégulation pouvait être considérée comme normale. L’importance des anomalies de cette dernière a, bien sûr, été prise en compte à partir de la glycémie à jeun ou de l’hyperglycémie provoquée par voie orale, tandis que la microcirculation a été explorée à l’aide de deux tests : vasodilatation artériolaire rétinienne induite par une stimulation lumineuse intermittente, d’une part, hyperhémie cutanée induite par la chaleur évaluée par vélocimétrie doppler, d’autre part. Les différences intergroupe ont été évaluées à l’aide d’analyses multivariées par régression multiple avec ajustement en fonction des variables suivantes : âge, sexe, indice de masse corporelle, tabagisme, activité physique, pression artérielle systolique, profil lipidique, rétinopathie, débit de filtration glomérulaire estimé, (micro) albuminurie), prise d’hypolipémiants et d’antihypertenseurs, antécédents de MCV.

Dilatation artériolaire rétinienne et hyperhémie cutanée thermo-induite sont diminuées

La dilatation artériolaire rétinienne (en %) a été estimée en moyenne à 3,4 ± 2,8 chez les non diabétiques, versus 3,0 ± 2,7 en cas de prédiabète et 2,3 ± 2,6 en cas de diabète de type 2. Les analyses multivariées avec ajustement ont mis en évidence une altération plus marquée de cette variable entre le prédiabète et le diabète (B = -0,20, intervalle de confiance à 95 %, IC, -0,56 à 0,15 versus B= -0,61, IC -0,97 à -0,25) (p = 0,001 versus les non diabétiques). La même tendance a été observée avec l’hyperhémie cutanée (%) : absence de diabète (1 235 ± 810), prédiabète (1 109 ± 748) et diabète de type 2 (937 ± 683). Là aussi, les analyses multivariées ont révélé que l’hyperhémie était plus marquée en cas de diabète de type 2 (B = -184, IC, -297 à -71) (versus B = -46, IC -163 à -72 en cas de prédiabète (p = 0,001 versus absence de diabète). Par ailleurs, les taux d’HbA1c et la glycémie à jeun ont été significativement associés à la baisse de la vasodilatation artériolaire rétinienne et de l’hyperhémie cutanée dans les modèles avec ajustements multiples (p < 0,001 à p = 0,002 selon la variable).

Le prédiabète, le diabète de type 2 et l’hyperglycémie semblent donc être associés à un dysfonctionnement microcirculatoire au niveau de la rétine et de la peau, indépendamment des autres variables explicatives. Ces anomalies infracliniques viendraient s’ajouter au dysfonctionnement artériel diffus pour favoriser la MCV et d’autres complications du diabète, qu’il s’agisse de certains troubles cognitifs ou encore de l’insuffisance cardiaque. Ces hypothèses méritent une confirmation par des études prospectives, car elles émanent d’une approche résolument transversale.

