Le fichage des patients : c’est maintenant !

Paris, le jeudi 29 décembre 2016 - Les conditions d'accès au Système National des Données de Santé (SNDS) créé par la loi du 26 janvier 2016 de « modernisation de notre système de santé » ont été précisées hier dans des décrets publiés au Journal Officiel.

Rappelons que le SNDS sera une base de données rassemblant des informations sur le parcours de santé des Français : consultations chez les professionnels de santé, prescriptions de médicaments, hospitalisations, causes médicales de décès.

Les organismes ayant besoin d’accéder fréquemment à ces données pour accomplir une mission de service public y auront un accès permanent : l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), la Haute Autorité de santé (HAS), Santé publique France mais également les chercheurs au sein des CHU.

Pour tous les autres organismes, publics ou privés, à but lucratif ou non, il sera possible d’accéder au SNDS après autorisation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

Dès 2018, le système national des données de santé sera enrichi de données médico-sociales et en 2019 d’un échantillon de données fournies par les assureurs complémentaires.

Notons qu’il est prévu que des pseudonymes soient attribués aux patients et que les données seront conservées pendant 19 ans avant un archivage pour 10 années supplémentaires.

FH