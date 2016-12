Le filgotinib marque des points dans la maladie de Crohn

Au cours des vingt dernières années, des changements considérables ont été effectués dans la prise en charge de la maladie de Crohn. Son évolution s’est trouvée transformée par de nouveaux agents thérapeutiques, les anti-TNFα, les anti-intégrines et les anticorps anti-interleukine 12/23. Mais tous les patients ne sont pas répondeurs et certains rechutent après une amélioration initiale. Finalement, 10 % seulement d’entre eux obtiennent une rémission clinique prolongée et une intervention chirurgicale s’impose 1 fois sur 2 dans les 10 ans suivant le diagnostic. De nouveaux traitements mettant en jeu d’autres mécanismes d’action seraient donc les bienvenus.

Le filgotinib pourrait bien être l’un d’entre eux. Il s’agit d’un inhibiteur spécifique de Janus kinase de type 1 (JAK1), qui joue un rôle clé dans l’activité de certaines cytokines pro-inflammatoires. Administré par voie orale, le filgotinib a déjà montré son efficacité au cours de deux études de phase 2, chez des malades atteints de polyarthrite rhumatoïde.

Le Lancet vient de publier les résultats d’un nouvel essai randomisé contrôlé de phase 2, en double aveugle contre placebo, mené cette fois dans la maladie de Crohn. Au total, 174 patients, atteints d’une forme modérée à sévère de maladie de Crohn, ont été tirés au sort pour recevoir, soit le filgotinib (n=130), à la dose quotidienne de 200 mg, soit un placebo (n=44). L’objectif principal de l’étude était la rémission complète après 10 semaines de traitement.

Une rémission obtenue dans 47 % des cas

Les résultats sont très encourageants, puisqu’une rémission clinique (score CDAI ou Crohn Disease Activity Index <150) a été obtenue chez 60 patients du groupe filgotinib (47 %) contre 44 patients (23 %) du groupe placebo. Le filgotinib a aussi été supérieur au placebo pour l’obtention d’un CDAI -100 (59 % vs 41 %). L’efficacité semble par ailleurs meilleure chez les patients n’ayant jamais été traités par anti-TNFα. Les indices de qualité de vie étaient également supérieurs chez les patients traités par filgotinib, de même que les scores histopathologiques et les biomarqueurs de l’inflammation.

Certains patients ont participé à une prolongation de l’essai jusqu’à 20 semaines et c’est sur les données cumulées qu’a été faite l’analyse des effets indésirables. Le nombre de malades ayant eu au moins un effet indésirable était le même dans les 2 groupes, mais les effets graves étaient plus fréquents dans le groupe filgotinib (9 % vs 4 %). Il s’agissait principalement de problèmes infectieux (infections urinaires et rhinopharyngites, notamment).

Un essai de phase 3 est en cours, ce qui a autorisé l’éditorialiste du Lancet à augurer que nous disposerons d’ici peu d’une panoplie thérapeutique variée, qui devrait permettre de couvrir tous les besoins des patients atteints de maladie inflammatoire intestinale…

Dr Roseline Péluchon