Le génome et le transcriptome des cancers du sein métastatiques hormonorésistants offre des perspectives intéressantes

La résistance aux traitements est la principale cause de décès des cancers du sein ER+. Mais on connaît peu ces cancers sur le plan moléculaire, ce qui limite le développement de nouveaux produits. Ofir Cohen avec son équipe du Dana Farber Cancer Institute (Boston) a dès lors analysé 149 biopsies de métastases de cancer du sein, et les a appariées à 44 prélèvements de la tumeur primitive. Premier constat : comparant la fréquence des altérations enregistrées dans cette population à celle du TCGA (The Cancer Genome Atlas), il constate une incidence plus élevée de mutations dans la population métastatique marquée surtout par des mutations activatrices de ESR1, mais aussi ERBB2, PIK3CA, PTEN, RB1 et AKT1. Deuxième constat : ces mutations sont le plus souvent acquises au stade métastatique et ne se retrouvent donc pas dans la tumeur primitive. Avant d’exploiter ces résultats en termes thérapeutiques, il faut analyser plus en profondeur les ‘drivers’ des résistances observées.

Dr Dominique-Jean Bouilliez