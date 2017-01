Le larynx artificiel : un progrès énorme pour les laryngectomisés

La laryngectomie totale est un geste salvateur pour les patients atteints d’un cancer avancé du larynx ou de l’hypopharynx. Elle s’accompagne toutefois d’une altération importante de la qualité de vie des patients et d’un sentiment invalidant de mutilation. En 2012, l’équipe strasbourgeoise du Pr C. Debry implantait pour la première fois un larynx artificiel chez un patient laryngectomisé. D’autres interventions ont eu lieu par la suite, permettant progressivement des améliorations de la technique.

La même équipe publie dans le New England Journal of Medicine le cas d’un autre patient. Ce dernier a subi une laryngectomie totale avec lymphadénectomie cervicale bilatérale et bénéficiait en 2015 de l’implantation d’un larynx artificiel.

Le dispositif est constitué de deux parties qui sont implantées en deux temps distincts. La première étape consiste en l’implantation dans la trachée d’une prothèse (bague) en titane dont l’extrémité distale est poreuse pour permettre une meilleure acceptation par le tissu trachéal. L’extrémité proximale est temporairement fermée par un bouchon provisoire. Trois semaines après l’intervention, le patient pouvait s’alimenter par voie orale et bénéficiait de son traitement de radiothérapie.

La deuxième phase de la procédure a lieu 4 mois plus tard. Le bouchon provisoire est enlevé et remplacé par un bouchon de ventilation, assurant les fonctions de l’épiglotte. Le patient est alors capable de parler en chuchotant de façon tout-à-fait intelligible. Il garde sa canule de trachéotomie mais peut la fermer pendant 6 heures ou plus chaque jour pour respirer par voie haute. L’imagerie montre toutefois quelques passages de produit de contraste dans la prothèse après déglutition.

Seize mois après la pose, il n’est pas constaté de sténose au niveau de l’anastomose trachée-prothèse, le dispositif n’a pas gêné la radiothérapie et la canule de trachéotomie pourrait être fermée. Le patient peut respirer et expectorer par les voies supérieures et sa saturation reste correcte. Il peut avaler sa salive jour et nuit. Des aspirations alimentaires surviennent toutefois occasionnellement. Les auteurs précisent que le patient a retrouvé sa sensibilité olfactive qui était perdue.

Depuis 2012, les premières implantations ont permis la validation du concept de larynx artificiel. Les modifications progressives du dispositif, qui ne manqueront pas de se produire au fil du temps, ne pourront qu’améliorer encore la qualité de vie des patients laryngectomisés.

Dr Roseline Péluchon