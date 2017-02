Le LEEM appelle à un changement de modèle de la politique du médicament

Paris, le jeudi 2 février 2017 - A l’occasion de la présentation de ses vœux à la presse, Patrick Errard, le président du syndicat des entreprises du médicament (LEEM), a fortement critiqué le quinquennat de François Hollande en matière de politique du médicament et posé les jalons de ce qu’il espère devenir « un contrat gagnant-gagnant » avec le prochain gouvernement. Il estime ainsi que son secteur a été fortement pénalisé, notamment en raison d’un « effort de régulation disproportionné par rapport au poids du médicament dans les dépenses de santé » et de « l’imprévisibilité accrue des mécanismes d’évaluation, la complexification des dispositions législatives et réglementaires, l’allongement des délais d’accès au marché et l’alourdissement de la fiscalité spécifique ».

L’organisation professionnelle qui défend les intérêts des laboratoires pharmaceutiques entend donc faire valoir « la dimension stratégique d’un secteur d’avenir pour l’économie française » auprès de la prochaine équipe politique qui sera aux commandes du pays. L’ambition du LEEM est désormais de rompre avec l’ancien modèle et de replacer « le pilotage de la politique du médicament au plus haut niveau de l’Etat » en concluant avec le prochain gouvernement « un contrat de mandature dans lequel les deux parties s’engageraient réciproquement ».

Trois axes prioritaires

Ce modèle aux allures de partenariat public-privé est articulé autour de 3 grands axes : garantir l’accès de tous aux meilleurs soins, mettre en place une régulation attractive et retrouver l’efficacité et la cohérence du modèle français. Le syndicat demande ainsi une accélération et une simplification des essais cliniques, de même qu’un élargissement de l’accès aux données de santé à des fins de recherche et d’évaluation médico-économique. Il souhaite également qu’aboutisse le projet de refonte de l’évaluation du médicament et que l’évaluation en continu soit favorisée. De leur côté, les industriels s’engagent notamment à augmenter la part de la France dans les essais cliniques en Europe et à renforcer les partenariats avec les hôpitaux et les grandes structures de recherche françaises.

Concernant la régulation, le LEEM souhaite qu’elle cesse d’être « punitive » pour devenir « attractive ». Il plaide pour une réintégration des gains d’efficience, une loi-cadre quinquennale « en phase avec les priorités de santé publique et les indispensables réformes organisationnelles », la fin de la scission du taux L entre la ville et l’hôpital et un Objectif national de dépenses d'assurance-maladie (ONDAM) « médicament » aligné sur l'ONDAM général. Le syndicat exhorte enfin le prochain gouvernement à revoir l’environnement normatif « en alignant la législation française sur la réglementation européenne afin de ne pas pénaliser les industries de santé françaises ».

Benoît Thelliez