Le manque de vitamine D affecte-t-il le tractus pharyngolaryngé ?

Le tractus pharyngolaryngé (TPL) constitue une entité anatomique et physiologique complexe qui n’est pas sans rappeler le système musculo-squelettique de par son organisation et ses mécanismes de régulation. A ce titre, il est soumis à l’intervention de facteurs neuro-humoraux, biochimiques et métaboliques multiples qui interagissent sur chacun de ces composants notamment musculaires. L’équilibre nutritionnel et hormonal est d’ailleurs nécessaire à l’intégrité fonctionnelle et structurale de l’appareil en question. Les modifications de la voix au cours de certaines affections endocriniennes, hypothyroïdie par exemple, ou encore neurologiques en sont la meilleure illustration.

La carence en vitamine D peut-elle pour autant affecter les fonctions du TPL ? C’est à cette question rarement posée ( !) que tente de répondre une petite étude libanaise de type cas-témoins dans laquelle ont été inclus 38 sujets appariés selon l’âge et le sexe, répartis en 2 groupes, selon les taux sériques de 25-OH-vitamine D < (les cas, n = 19) ou > 250 ng/l (les témoins, n = 19).

Quelques symptômes plus fréquents

L’existence et la sévérité de symptômes pharyngolaryngés ont été prises en compte au moyen du score VTDS (Vocal Tract Discomfort Score). Les scores obtenus dans les 2 groupes se sont avérés comparables (p = 0,272). En revanche, des différences intergroupe significatives (p < 0,05) sont apparues, si l’on prend en compte la fréquence moyenne de certains symptômes considérés isolément. Ainsi, la carence en vitamine D a été associée aux sensations de brûlure, aux douleurs véritables, au simple endolorissement et à la sensation d’une boule dans la gorge (p < 0,05 versus témoins). La même tendance a été observée pour la sévérité de certains de ces symptômes, principalement sensation de brûlure et douleurs pharyngées (p < 0,05 vs témoins).

En bref, si le VTDS ne semble pas être affecté par la carence en vitamine D, la fréquence et la sévérité de certains symptômes laryngés et pharyngés plus ou moins spécifiques pourraient être induits ou majorés par ce désordre biologique. Cette hypothèse qui reste à confirmer témoignerait d’une certaine parenté de structure et de fonctionnement entre le TPL et le système musculosquelettique. A ce stade de la démonstration, les conjectures sont à l’évidence plus nombreuses que les certitudes, cela va de soi, mais la recherche pourrait être affinée en tenant compte de la sévérité de la carence en vitamine D ou encore d’autres variables biologiques impliquées dans le métabolisme phosphocalcique.

Dr Philippe Tellier