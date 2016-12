Le masque laryngé est-il utilisable chez les grands prématurés ?

Dans le cadre de la réanimation néonatale, le masque laryngé (ML) n’est recommandé qu’en cas d’inefficacité de la ventilation sur un masque facial et d’échec de l’intubation trachéale, chez des nouveau-nés de plus de 34 semaines et 2 kg. Cependant, ce dispositif supraglottique pourrait être utilisé en première intention pour une ventilation de brève durée, y compris en dessous de 34 semaines/2 kg. Une étude multicentrique a ainsi établi la « faisabilité » de la mise en place d’un ML chez des prématurés, en vue de leur administrer du surfactant pulmonaire.

Les interventions ont été filmées chez 36 des 50 prématurés enrôlés dans l’étude. Les vidéos et les fréquences cardiaques (FC) et les saturations en oxygène (SaO 2 ) simultanées ont été enregistrées dans un système d’acquisition des données. Les 36 enfants filmés avaient un âge gestationnel (AG) de 29 à 36 semaines. (26 AG <34 semaines et un poids de naissance (PN) de 1,29 à 3,18 kg (18 PN <2 kg). Ils souffraient d’une maladie des membranes hyalines et se trouvaient en pression positive continue (PPC) nasale, avec une FiO 2 de 30 % à 40 %.

La PPC nasale a été interrompue le temps de poser un ML à bourrelet gonflable n° 1, d’instiller le surfactant en ventilant au ballon sur le ML, puis de retirer le ML. La détection colorimétrique du CO 2 expiré pendant la ventilation au ballon signait la bonne application du ML à l’entrée du larynx.

Même avec des opérateurs peu entraînés

Les opérateurs - des assistants, des internes ou des infirmières - avaient peu ou pas d’expérience de la pose d’un ML. Néanmoins, ils ont réussi à le placer en une à trois tentatives dans tous les cas sauf un, qui a nécessité 4 tentatives et 2 opérateurs différents. La pose a été réussie du premier coup chez deux tiers des enfants (25 sur 36 patients).

Une tentative réussie (jusqu’au gonflage du bourrelet) ou ratée (incluant le retrait du masque) a pris 32 ± 19 secondes (extrêmes : 12 à 81 s.). Neuf fois sur dix, la durée d’une tentative était inférieure à 35 s (49 sur 54 tentatives).

Une procédure complète a pris 88 ± 136 s (extrêmes : 12 à 500 s), en comptant la récupération entre les tentatives, en cas de tentatives multiples, mais pas l’instillation du surfactant. La durée de l’intervention a été inférieure à 1 minute chez trois quarts des patients (27sur 36).

Globalement, l’insertion d’un ML (hors instillation du surfactant) a été bien tolérée. La FC a peu varié (- 1 bpm en moyenne) et est restée >100/min, mais la prémédication comprenait de l’atropine ; la SaO2 a un peu diminué (- 6 points en moyenne) et elle est descendue sous 85 % au cours de 9 essais.

Ainsi, il paraît possible de mettre en place un ML chez des prématurés de moins de 34 semaines/2 kg en PPC nasale, et d’abaisser le poids minimum à environ 1,25 kg pour la pose d’un ML n°1 (en attendant un masque plus petit ?). Le ML permet une ventilation de brève durée et l’instillation de surfactant dans la trachée, en étant moins invasif qu’avec une sonde trachéale. L’administration du surfactant par un ML constitue une solution à opposer à la technique INSURE (séquence INtubation-SURfactant–Extubation), que les auteurs de l’étude testent dans un essai contrôlé et randomisé.

Dr Jean-Marc Retbi