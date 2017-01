Le masque laryngé plutôt que la sonde d'intubation pour l’anesthésie des enfants de moins de 1 an

Depuis son introduction en 1983, les avantages apportés par le masque laryngé (ML) ne sont plus à démontrer : sécurité anesthésique accrue, gain de temps, moindre survenue de blessures “anesthésiques” qu'avec le tube endo-trachéal (TET). Néanmoins, malgré les efforts des constructeurs, les ML pour les enfants de moins de 1 an nécessitent trop souvent des manipulations afin de réduire les fuites aériennes, ainsi que la conversion en intubation endo-trachéale, poussant plusieurs équipes à travers le monde à préférer l'intubation en première intention au cours de l'anesthésie générale chez les tout-petits.

Les complications respiratoires péri-opératoires (CRPE) qui sont redoutables en anesthésie pédiatrique (15 %) et qui sont responsables d'un tiers des arrêts cardiaques, surviennent le plus souvent chez les enfants de moins d'un an (30 %). Or, chez l'enfant de plus de un an, le masque laryngé (ML) entraîne moins de CRPE que le tube endo-trachéal (TET). Mais qu'en est-il chez l'enfant de moins de 1 an ?

Fort logiquement, des auteurs australiens ont donc proposé de comparer la survenue de CRPE avec ces deux dispositifs chez les enfants de moins de 1 an sous anesthésie générale associée ou non à une anesthésie locale ou régionale, lors d'une étude prospective observationnelle contrôlée monocentrique, alors que les autres études antérieures sur le sujet n'étaient qu'observationnelles. L'induction reposait sur le sévoflurane ou le propofol et l'entretien sur le sévoflurane et le fentanyl : 1 μg/kg ou moins en cas de chirurgie réglée mineure. Ont été exclus ceux présentant des contre-indications à l'intubation ou au masque laryngé, une pathologie cardiaque, une malformation thoracique, ou bien recevant du midazolam en prémédication, (en raison d'une plus grande fréquence de survenue des CPRE après prémédication au midazolam, dans l'expérience personnelle des auteurs) et surtout ceux admis pour chirurgie dite majeure (des voies aériennes, thoracique ou abdominale). L'objectif principal était le dénombrement des CRPE avec l'une ou l'autre technique.

5 fois plus de bronchospasmes ou de laryngospasmes et 3 fois plus de complications respiratoires sous intubation

De juillet 2010 à mai 2015, parmi 239 enfants de moins de 1 an, 181 ont été jugés éligibles avec les interventions suivantes : réfection de hernie (36 [20 %]), cystoscopie (24 [13 %]), IRM et TDM (17 [9 %]), orchidopexie (12 [7 %]), hypospadias (11 [6 %]), et circoncision (9 [5 %]).

Dans l'analyse en intention de traiter, des CRPE sont survenues chez 53 % (50 %) des enfants sous TET (n = 95) et chez seulement 15 (18 %) de ceux sous ML (n = 85) (risque relatif [RR] 2,94, intervalle de confiance à 95 % [IC] 1,79–4,83, p<0,0001).

Et les auteurs de conclure que lors de chirurgies réglées mineures pour des enfants de moins de an, le ML est associé à 3 fois moins de complications respiratoires cliniquement significatives et à 5 fois moins de complications respiratoires majeures (laryngospasmes, bronchospasmes) que le tube endo-trachéal. Ce qui devrait conduire à un changement de paradigme...

So What To Do?

Mais est-ce bien aussi simple s'interrogent dans un éditorial, deux autres anesthésistes américains, faisant remarquer que les laryngospasmes sont rares si l'enfant est extubé lorsqu'il est bien réveillé, c'est-à-dire avec des réflexes et une force pharyngée normaux, selon l'aphorisme qui dit qu'un tube pédiatrique n'est jamais laissé trop longtemps, mais qu'il est seulement retiré trop tôt ?

Or, dans cette étude, si les auteurs ont bien défini l'extubation de l'enfant encore endormi, ils n'ont pas défini l'extubation de l'enfant bien réveillé. De plus, ont été inclus dans la définition des CRPE, la toux et les désaturations oxymétriques (< 95 % pendant un temps par ailleurs non défini), mais sont-ce bien là des CRPE en l'absence de significativité clinique ?

Et de supputer sur une plus grande sécurité apportée dans l'avenir par des ML pédiatriques de nouvelle génération, tout en recommandant aux anesthésistes pédiatriques de se faire une idée par eux-mêmes et de confirmer ces données très favorables au masque laryngé par d'autres études multicentriques.

Dr Bernard-Alex Gaüzère