Le médecin, un patient maltraité comme les autres

Paris, le samedi 3 décembre 2016 – Ils se sont indignés, récriés. Ils se sont sentis atteints dans leur intégrité professionnelle. Ils ont crié à la caricature. Oui, le terme de maltraitance renvoyait à des images loin des situations évoquées. Oui la généralisation grossière empêchait une réflexion nuancée, critique. Mais les situations de déni de la souffrance, les annonces faites à la va vite, l’absence de considération vis-à-vis des demandes sont des réalités loin d’être marginales. Les médecins le savent. Ils ont pu en faire eux-mêmes l’expérience en tant que patient.

Le Malade malgré lui

La position de malade quand on est soignant est complexe. Par certains aspects, elle n’est pas dénuée de quelques avantages. La connaissance des maladies évite le poids supplémentaire de l’ignorance. La maîtrise du système permet également le plus souvent (mais pas toujours, nous l’allons montrer tout à l’heure) d’obtenir des rendez-vous plus rapidement, d’éviter certains actes inutiles, de contourner certaines complexités administratives. Mais cette position peut également alourdir le fardeau de la pathologie, quand il est difficile d’ignorer ses conséquences possibles et quand on est parfaitement conscient des limites des traitements. Surtout, elle n’empêche pas certaines attitudes déroutantes de la part du monde médical. Parfois même elle accentue certains travers. Plusieurs témoignages récents le confirment.

Pas mieux traités

Les médecins peuvent ainsi comme les autres patients ne recevoir qu’une information parcellaire sur les effets secondaires. Le docteur M.H., médecin dans le Sud Ouest de la France, dont le témoignage est publié cette semaine par le blog L’Ecole des soignants (animé par le docteur Martin Winckler) raconte ainsi comment rien ne lui a été dit sur l’aggravation de l’acné associée au stérilet (diffusant un progestatif). « Le gynécologue me reçoit, m’interroge à peine, me pose le stérilet, puis une fois rhabillée m’explique que cela ne va pas arranger l’acné que j’ai déjà : je suis décomposée ! » raconte-t-elle. Etre médecin ne permet pas non plus d’éviter les affres habituelles d’une hospitalisation. Le docteur Charles Cousina le racontait il y a un an dans une lettre ouverte publiée sur le site Actu Soins. Victime d’un accident vasculaire cérébral, il raconte comment il a vu « quatre médecins différents en quatre jours pour un temps cumulé de 20 minutes dont dix minutes le seul jour de ma sortie ».

Un viol œsophagien

Si ces éléments n’apparaîtront pas totalement surprenants, ces témoignages suggèrent également que le fait d’être praticien ne permet pas toujours d’imposer son point de vue pour la prise en charge. Le docteur M.H. n’a ainsi pas pu obtenir l’anesthésie qu’elle souhaitait pour son hystérectomie. « Je demande à l’anesthésiste que je vois en consultation si je peux être opérée sous rachi anesthésie et hypnose, car je souhaite éviter l’anesthésie générale avec des molécules que je connais ; j’ai toujours mieux vécu sans cela. Ce dernier m’explique que le chirurgien refusera tout net, que ce n’est pas confortable pour moi, qu’il vaut mieux être sous AG. Encore une fois, j’obéis bien que déçue » expose-t-elle. A l’inverse, le docteur Cousina se verra refuser l’anesthésie générale qu’il demande pour subir une échographie trans-œsophagienne. « Connaissant mon stress face à ce type d’examen, j’ai demandé à bénéficier d’une anesthésie générale, ce qui m’a été refusé au prétexte que cela rallongerait la durée de mon séjour. Ne voulant pas coûter cher à la Sécurité Sociale et ne souhaitant pas particulièrement rester plus longtemps, il m’a fallu acquiescer, mais je me souviendrais longtemps de ce viol œsophagien réalisé de force avec 5 personnes pour me tenir qui m’a occasionné un vomissement toutes les 5 secondes pendant les 15 minutes d’examen » écrit-il.

Cependant, le docteur M.H. admet que le fait d’être médecin lui a sans doute permis de mieux résister à l’amniocentèse qu’on semblait vouloir lui imposer lors de sa quatrième grossesse. « J’en suis d’autant plus ulcérée, que le risque de T21 à 40 ans est en théorie de 1/50, donc ce 1/135 aurait du être considéré comme rassurant, que j’avais déjà mon opinion. Une autre patiente se serait peut être laissée convaincre de pratiquer une amniocentèse qui n’était pas au programme » remarque-t-elle.

De confrère à confrère

Parmi les attitudes médicales considérées comme "maltraitantes" est souvent évoqué le manque d’empathie lors de l’annonce d’un diagnostic grave. Ici, encore les praticiens ne sont pas épargnés. Le docteur M.H. en a fait l’expérience lors de son hystérectomie nécessité par la mise en évidence d’un adénocarcinome in situ, multifocal. « Il m’est (…) pénible de savoir que je ne serai plus jamais mère, même si j’ai déjà 43 ans, 4 enfants (…) c’est réellement plus difficile à vivre que l’annonce de l’adénocarcinome, car j’ai conscience que ma vie n’est pas en jeu. L’accueil et le contact glacial, pour une intervention qui pour une femme est un bouleversement, j’en suis abasourdie » raconte-t-elle.

Il apparaît même que le fait d’être médecin peut aggraver le manque de considération pour la souffrance psychologique. C’est le docteur Marie-Claude Romano qui l’évoquait au printemps dans une note publiée sur le site Le Plus du Nouvel Observateur. Racontant la découverte du cancer de son mari (cancer avancé du poumon avec lâchers de ballons et épanchements), elle se souvient : « Comme Philippe était médecin, le radiologue a pris le temps de bien lui montrer et décrire les images à l'écran comme s’il discutait du cas d’un autre patient sans mesurer l’impact psychologique que cela pouvait avoir sur Philippe. Le diagnostic, que tout médecin sait être catastrophique, lui a été asséné sans aucun ménagement ni la moindre empathie ». Même scénario quelques jours plus tard au centre anti cancer : « Nous avons été choqué de constater combien le cas clinique de mon mari était intéressant pour l’oncologue. Il a passé 15 minutes à regarder les images du scanner en couleur sur son ordinateur, commentant ce qu'il voyait en disant "effectivement il y a un envahissement, les métastases vont toucher la moelle épinière…" ». Pour Marie-Claude Romano : « Sous le prétexte qu’il était médecin, on lui a tout asséné sans ménagement ni empathie comme si on parlait d’un autre malade (…) ; on lui a parlé de confrère à confrère oubliant que c’était de sa vie dont on parlait, on ne l’a pas informé mais on lui a asséné la vérité oubliant qu’il était aussi un être humain et sans mesurer l’impact psychologique de tels discours ».

Des passes droits ridicules

Le récit de Marie-Claude Romano révèle encore que le fait d’être médecin ne permet pas toujours de bénéficier d’une prise en charge plus rapide, contrairement à ce qui est parfois soutenu (par exemple par ceux qui comme Martin Winckler assimilent le corps médical à une caste qui se protège). Le praticien raconte avec douleur les difficultés qu’elle a rencontrées lorsqu’elle a essayé de mettre en place une Hospitalisation à domicile (HAD) pour respecter la volonté de son mari de ne pas mourir à l’hôpital. « Madame, on ne donne pas de l’oxygène comme cela, c’est vraiment n’importe quoi ; s’il a des métastases cérébrales à quoi cela servirait ? Je sais qu'il ne voulait en aucun cas être hospitalisé mais vous ne lui demandez pas son avis, vous appelez une ambulance et ils l’embarquent de force à l’hôpital » lui a ainsi répondu le remplaçant du médecin traitant de son époux.

Si de son côté, le docteur M.H. illustre par son témoignage la possibilité d’obtenir (parfois) des rendez-vous plus rapidement, elle relève avec ironie : « En tant que consœur, me dit la secrétaire, je n’ai pas à régler la consultation. Mais me voilà contrainte à repartir sans contraception, et de reprendre un rendez-vous, et de perdre 1 mois, parce que je n’avais pas la lettre et les résultats de la biopsie : je dis à la secrétaire que j’aurais préféré payer la consultation et même plus pour avoir une date de chirurgie » concernant son hystérectomie.

Un système à soigner

Face à cette médecine qui oublie parfois l’humain au profit d’exigences bureaucratiques ou de performances diagnostiques et techniques, les praticiens sont souvent des patients comme les autres. Le docteur M.H. évoque à plusieurs reprises son silence, sa stupéfaction, même si de son côté le docteur Cousina admet n’avoir pas oublié de râler continuellement durant son hospitalisation.

Quelle leçon les praticiens tirent-ils de telles expériences quant à leur rapport avec leurs malades ? Plutôt que de fustiger des dérapages individuels, les praticiens y voient les conséquences d’un système souffrant. « Je pense qu’aucun des médecins dont je vais vous parler n’est conscient de ce que leur attitude peut avoir de non adaptée, voire délétère, certains pensent même être bienveillants…Nos études médicales manquent cruellement de psychologie, d’empathie et de vision globale du patient » écrit ainsi en introduction le docteur M.H. De son côté le docteur Cousina (membre de l’Union française pour une médecin libre) observe : « N’y voyez aucune rancune envers les équipes soignantes qui sont autant victimes du système Hirsch que je le fus : j’ai ainsi vu des collègues épuisés, courir dans tous les sens, impuissants face à des protocoles auxquels ils n’adhèrent même plus, désabusés par leur façon de travailler, avec une rotation telle qu’il leur était impossible de suivre un patient du début à la fin de son hospitalisation. Certains ne comprenaient peut-être même pas pourquoi je râlais, tellement conditionnés qu’ils sont à travailler de la sorte, qu’ils finissent par trouver cette façon de travailler normale ».

Et si pour soigner la médecine il fallait écouter les médecins et les malades ?

Vous pouvez pour commencer le traitement, lire les témoignages du docteur M.H. :

https://ecoledessoignants.blogspot.fr/2016/11/la-patiente-medecin-et-la-maltraitance.html

du docteur Cousina :

http://www.actusoins.com/264856/medecin-devenu-patient-il-temoigne-de-son-horrible-sejour-a-lhopital-public.html

et du docteur Romano :

http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1504014-ex-medecin-mon-mari-est-mort-d-un-cancer-le-corps-medical-l-a-abandonne.html.

Aurélie Haroche