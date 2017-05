Le meilleur ami de votre santé

L’inactivité physique est associée à de nombreux problèmes de santé et la marche quotidienne pourrait être une solution facilement accessible pour y remédier en partie. Le but de cette étude américaine était de comparer les résultats d’interventions inspirées de la théorie sociale cognitive (qui suppose que le comportement est influencé par des interactions entre traits comportementaux, facteurs personnels et environnementaux), différentes selon que le participant est propriétaire ou non d’un chien.

Les interventions comprenaient l’envoi bihebdomadaire pendant 4 semaines, puis hebdomadaire pendant 8 semaines, d’un courrier électronique sur l’efficacité, les buts, les barrières et bénéfices et le soutien social pour la marche. Les mails destinés aux propriétaires de chien (PC) mettaient l’accent sur la promenade du chien, alors qu’ils traitaient de la marche en général lorsque le destinataire n’avait pas de chien (NPC). Les sujets témoins recevaient un seul message rappelant les « guidelines » actuels en matière d’activité physique.

La pratique de la marche a été évaluée à T0 (valeurs de référence), T1 (3 mois), T2 (6 mois) et T3 (12 mois) avec l’International Physical Activity Questionnaire ; des questions spécifiques sur la marche du chien ont été posées le cas échéant.

En tout, 40 PC et 65 NPC ont été inclus ; ils participants étaient en moyenne âgés de 44,1 ans, éduqués (80 % détenteurs d’un diplôme d’enseignement secondaire), majoritairement féminins (75 %), « caucasiens » (73 %), en couple (64 %) et en surpoids (76 %).

On marche plus…quand on a un chien

A 6 mois (T2), a été constatée par rapport aux contrôles une augmentation du temps accordé à la marche dans les deux groupes d’intervention, augmentation qui s’est maintenue à 12 mois (T3). La plus grande augmentation a cependant été notée chez les PC du groupe expérimental. D’ailleurs, la durée des promenades du chien a également augmenté de façon statistiquement significative, et cela dès le T1 (3 mois). Les résultats ne peuvent toutefois pas être reliés à la présence du chien comme élément de soutien social pour l’activité physique. Il n’y a pas eu non plus de changement à l’indice de masse corporelle.

En conclusion, des interventions comprenant l’envoi régulier de mails sont économiques et entraînent une amélioration de la pratique de l’activité physique, avec un petit plus pour les propriétaires de chien. Toutefois, il faut être patient puisqu’un changement d’habitudes de vie ne semble pas visible avant 6 mois d’envoi.

Cécile Michaud