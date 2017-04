Paris, le jeudi 6 avril 2017 - Les connaissances autour du microbiote intestinal ont énormément progressé ces dernières années. Les outils de la génomique ont notamment permis de décrire l’écologie intestinale et de faire une découverte majeure celle des entéroptypes. Ces derniers montrent que le microbiote humain peut être classé principalement selon trois agencements de taxa bactériens (bactéroides, Prevotella et Ruminococcus) caractérisant des classes d’individus dont le microbiote est plus ou moins diversifié. Dorénavant, les pathologies dont on estime qu’elles sont influencées par un déséquilibre de l’écosystème bactérien de l’intestin sont nombreuses (et certaines inattendues): des maladies du système digestif (syndrome de l’intestin irritable, maladie de Crohn, rectocolite hémorragique) aux maladies neurologiques (dépression, autisme, maladies neurodégénératives) en passant par les pathologies hépatiques et métaboliques (notamment l’obésité). Dans ce cadre, l’utilisation de probiotiques sous forme de médicaments ou de compléments alimentaires offre un large champ d’investigation à venir tout en sachant d’ores et déjà que les effets bénéfiques d’un probiotique sont clairement souches dépendants et non pas liés à la concentration en microorganismes ou en nombre de souches présentes dans le produit. Des études cliniques contrôlées doivent être mises en place dans des applications thérapeutiques précises. D’autres pistes du microbiote se révèlent également prometteuses: la transplantation fécale et la microbiothérapie.

Une révolution profonde des connaissances

L’ouvrage « le microbiote intestinal – un organe à part entière » coordonné par Philippe Marteau (1) – et Joël Doré (2), et publié en janvier 2017 aux éditions John Libbey, permet de faire le point sur l’état des connaissances actuelles sur le microbiote intestinal. La meilleure compréhension de la composition du microbiote (via la métagénomique) et de son rôle permet désormais d’envisager son utilisation dans la prise en charge d’une multitude de maladies dans lesquelles il pourrait jouer le rôle d’indicateur. Plus qu’un organe à part entière, le microbiote pourrait être au cœur des interactions avec le reste de l’organisme via les voies nerveuse et sanguine.

Un laboratoire pionnier

C’est le 4ème livre sur ce sujet dont Biocodex parraine l’édition (le premier ayant été publié il y a plus de 30 ans en 1984). L’ouvrage peut être obtenu gracieusement sur demande écrite à Biocodex (3).

Le microbiote intestinal, un organe à part entière. Dossier de presse. Paris, le 28 mars 2017.

(1) Service d’hépatologie, gastro-entérologie et nutrition, APHP, Hôpital Saint Antoine (Paris).

(2) Directeur de recherche, directeur scientifique de l’unité de service MétaGénoPolis INRA, (Jouy-en Josas).

