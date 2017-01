Le Moi(s) sans tabac n’a pas été qu’une campagne de communication

Paris, le mardi 17 janvier 2017 - Souvent critiquée pour son incapacité à mettre en place les dispositifs s’imposant face au tabac (notamment des hausses majeures de prix), Marisol Touraine pourrait voir quelques mois avant son départ de l’Avenue de Ségur les fruits de son action. En effet, après une hausse en 2015, les ventes de cigarettes ont reculé de 1,1 % en 2016. Les spécialistes de la lutte contre le tabagisme se félicitent de ces résultats qu’ils mettent au crédit de l’arrivée du paquet neutre, de l’usage de la cigarette électronique et du mois sans tabac. Les chiffres de l’Office français des drogues et des toxicomanies (OFDT) confirment en effet que cette opération s’est traduite par un réel élan en faveur du sevrage. Les ventes de substitut nicotiniques ont en effet progressé de 28 % en novembre 2016 par rapport à novembre 2015 (tandis que sur l’année la hausse est de 17 %). On constate également en novembre une baisse de 3,1 % des ventes de cigarettes (cependant novembre 2015 avait été marqué par une nette hausse, probablement liée aux attentats qui avaient restreint les échanges transfrontaliers). Enfin, les consultations chez les tabacologues ont progressé de 24,4 %. Cependant, les buralistes invitent à observer ces chiffres avec prudence et estiment qu’une large part de la diminution des ventes tout au long de l’année est liée à la progression de la contrebande et des achats à l’étranger, ce qui reste à démontrer.

M.P.