Le monde renforce (encore) la lutte contre le mercure

Paris, le jeudi 17 août 2017 – Comme dans certains ouvrages de science fiction, c’est le comportement des animaux qui a donné l’alerte. Par centaines, dans la ville de Minamata et ses alentours, les chats mouraient, après avoir manifesté des troubles neurologiques majeurs. Si certains observateurs avaient d’abord cru à une pathologie ne touchant que les félins, peu à peu les hommes, les femmes et les enfants ont commencé à développer des symptômes proches. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont ainsi été victimes d’intoxication au mercure dans la baie de Minamata au Japon entre 1930 et 1960, l’eau ayant été contaminée par du méthyle mercure rejeté par une entreprise de produits chimiques. Le lien entre le polluant toxique et les pathologies développées n’a cependant été reconnu qu’en 2004.

Une lente prise de conscience face à une substance fréquemment utilisée

Le drame de Minamata et d’autres observations ont conduit depuis quelques décennies les autorités de nombreux pays à s’intéresser aux conséquences délétères pour la santé humaine de l’exposition au mercure, substance utilisée par de nombreuses industries. Le mercure intervient notamment dans la fabrication du chlore et sa transformation pour obtenir le polychlorure de vinyle (PVC). Il est (ou était) présent dans les commutateurs électriques, les thermostats, les ampoules, les piles et dans certains produits cosmétiques. Mais des réglementations plus strictes sont entrées en vigueur dans les pays occidentaux, conduisant par exemple au bannissement du mercure des thermomètres dans toute l’Union européenne en 2000.

Une convention symbolique

Cependant, dans les pays pauvres la prise de conscience est bien plus lente et des millions de personnes demeurent exposées au mercure. Les activités d’orpaillage constituent notamment la première cause d’intoxication. Parmi les personnes concernées par les effets délétères du mercure, on compte en outre de nombreux enfants de moins de quinze ans. Face à cette situation, une initiative internationale a été lancée il y a plus de dix ans pour qu’une action collective soit lancée en vue de restreindre l’utilisation du mercure et d'imposer des règles plus strictes aux responsables de mines d’or. Elaborée à partir de 2000, la convention de Minamata est née officiellement en 2013. Signée par 128 pays, elle n’a cependant été ratifiée officiellement que par 74 états, dont la France au mois de juin dernier. Le dépassement du seuil de cinquante ratifications au printemps permet son entrée en vigueur depuis hier.

Le cas de la Guyane

Les signataires s’engagent par le biais de cette convention à restreindre le plus possible l’utilisation du mercure, à encourager les méthodes d’extraction d’or sans mercure et à renforcer les mesures de protection et de contrôle. En France, l’action se concentrera d’une part sur les amalgames dentaires, avec pour objectif la disparition totale du mercure de ces derniers d’ici 2030. Le second point de mire est la lutte contre l’orpaillage illégal en Guyane. Si l’activité aurifère légale bannit déjà le recours au mercure, il reste très utilisé par les exploitants illégaux et artisanaux, qui sont nombreux. « Les activités aurifères artisanales représentent 37 % des quelque 4 500 tonnes de mercure qui sont émises chaque année par l’homme » indique Philippe Thibault, chargé de programmes écosystèmes terrestres pour WWF en Guyane. « Si légalement, la Guyane produit plus d’une tonne d’or par an, ce sont vraisemblablement six voire dix tonnes qui le sont illégalement. Et pour obtenir un kilo d’or, il faut environ 1,5 kg de mercure » ajoute-t-il. Cependant, la sensibilisation des exploitants aux risques liés au mercure est souvent difficile et délicate dans des contrées ou l’orpaillage est considéré comme l’unique voie pour échapper à la plus profonde misère.

Aurélie Haroche