Le nadir du PSA pour guider la prise en charge des cancers prostatiques à haut risque

Le cancer de la prostate (CP) est la seconde cause de mortalité par cancer chez l’homme aux USA, avec 26 000 décès attendus en 2016. Près de 180 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année, dont 95 % sont des formes localisées qui peuvent cependant conduire à une maladie métastasique ou à la mort. Il est connu qu’une récidive biochimique ou l’augmentation, après traitement radical, de l’antigène spécifique prostatique (PSA) sont des marqueurs prédictifs de récidive locale et/ou de métastases mais non nécessairement de façon parallèle, de la mortalité spécifique liée au cancer (PCSM) car nombre de sujets âgés, polypathologiques, succomberont à une autre maladie. Un traitement hormonal de privation androgénique (ADT) est souvent entrepris dans de telles situations.

L’identification de critères de substitution, prédictifs de mortalité, avant la survenue d’une récidive clinique, serait très utile car amènerait à sélectionner tôt des patients susceptibles d’entrer dans des essais thérapeutiques comparant traitement standard et nouveaux agents thérapeutiques dont le bénéfice a été démontré dans les formes avancées ou métastatiques de CP. Plusieurs candidats sont possibles, qui remplissent tous les critères selon Prentice : un nadir de PSA supérieur à 0,5 ng/mL à 6 mois, un temps de doublement (TD) du PSA inférieur à 3,12 ou 15 mois, un intervalle, avant l’échec en termes de PSA, de 1,5, 2 ou 2,5 ans suivant la prostatectomie radicale ou la radiothérapie (RT) avec ou sans 6 mois d’ADT. Prenant pour base un essai clinique prospectif randomisé achevé, 4 critères de substitution ont été étudiés précisément : un nadir de PSA > 0,5 ng/mL après traitement, un TD < 9 mois, un intervalle < 30 mois avant échec en termes de PSA et l’échec biologique lui-même (augmentation des PSA au dessus de 10 ng/mL).

157 patients avec peu ou pas de comorbidités mais un cancer de la prostate à haut risque

La cohorte de l’étude était composée de 206 hommes qui présentaient un CP à haut risque évolutif (PSA de départ entre 10 et 40 ng/mL, score de Gleason égal ou supérieur à 7, extension extra capsulaire ou envahissement des vésicules séminales en imagerie). Les participants avaient été préalablement randomisés en 2 groupes : RT seule (70,2 Gy en 39 fractions de 1,8 Gy délivrés par appareil tri dimensionnel) ou combinaison RT et ADT durant 6 mois.

Le travail a été mené dans le cadre du Centre Hospitalier Universitaire d’Harvard et d’hôpitaux associés entre le 1er Décembre 1995 et le 15 Avril 2006. L’analyse a été menée plus particulièrement sur 157 patients de comorbidité réduite ou nulle, dont la médiane de survie a été de 16,49 mois. Tous les échantillons tumoraux avaient été centralisés et revus par un anatomopathologiste spécialisé. Un score de co morbidité avait été assigné à chaque participant, en fonction de l’Adult Comorbidity Evaluation 27 (ACE-27), très utilisé en pathologie cancéreuse. Ils ont été suivis de 3 mois en 3 mois les 2 premières années, puis tous les 6 mois et enfin annuellement. Un dosage du PSA était effectué à chaque visite, préalablement à un toucher rectal. Aucun patient n’a été perdu de vue. Une scintigraphie osseuse, une tomodensitométrie ou une imagerie par résonance magnétique du pelvis était effectuée en cas d’échec thérapeutique. Il y a eu 110 décès (70 %). Le décès était rapporté spécifiquement au CP quand il survenait au cours de l’évolution d’un cancer métastatique hormono résistant ou en cas d’une hausse continue du PSA malgré plusieurs ADT et /ou une chimiothérapie.

Trois critères de substitution pour identifier les patients justiciables d’un autre traitement

Parmi les 4 facteurs prédictifs possibles de mortalité globale, remplissant les critères Prentice, 3 s’avèrent recevables : un nadir de PSA > 0,5 ng/mL, avec un Hazard Ratio ajusté (aHR) calculé à 1,72 (intervalle de confiance à 95 % [IC] : 1,17- 2,52 ; p = 0,01), un TD du PSA de moins de 9 mois (aHR : 2,06 ; IC : 1,29- 3,28 ; p = 0,003) et enfin un échec biologique survenant dans les 30 mois (aHR : 1,76 ; IC : 1,06- 2 ,92 ; p = 0,02). A l’inverse, l’ échec propre en termes de PSA n’ a pas paru être un bon candidat : aHR : 1,47 ( IC : 0,93- 2 ,32 ; p=0,10).

Il ressort donc de ce travail qu’un nadir de PSA à 6 mois > 0,5 ng/mL doit être considéré comme le critère de substitution de la mortalité, toutes causes confondues, le plus performant. Il a une valeur prédictive plus grande qu’un temps de doublement du PSA en moins de 9 mois ou un délai inférieur à 30 mois avant échec biologique. Ce dernier critère n’est pas apparu pertinent alors qu’il est, à l’évidence, un facteur pronostique important. Ces éléments pourront, dans l’avenir, aider à la sélection précoce de malades pour des essais cliniques randomisés comparant traitement conventionnel (ADT ou agoniste LH-RH) et les nouvelles modalités de traitement hormonal (enzalutamide ou abiraterone) ou chimiothérapie cytotoxique (docétaxel), sans devoir attendre la période d’échec clinique patent.

Plusieurs points méritent toutefois d’être discutés. C’est la mortalité globale qui a été le facteur pris en compte, et non la mortalité spécifique liée au CP. Il s’agit d’une analyse secondaire, post randomisation, d’un essai clinique de petite taille, ayant inclus 157 hommes avec une co morbidité réduite ou nulle. Les doses de RT utilisées ont été de 70,2 GY, soit plus faibles que celles de 79,2 GY actuellement retenues par l’American College of Radiology.

En conclusion, chez des malades porteurs d’un CP et ayant bénéficié d’un traitement conventionnel par RT et 6 mois d’ADT, un nadir de PSA supérieur à 0,5 ng/mL permet d’identifier les patients à haut risque de décès, et ce avant la rechute biologique et, a fortiori clinique. Ce critère peut donc permettre de sélectionner précocement les patients susceptibles de participer à des essais cliniques randomisés visant à évaluer l’ impact sur la survie des traitements de privation androgénique vs les nouveaux agents thérapeutiques qui ont démontré leur efficacité dans les CP métastatiques, hormono résistants.

Dr Pierre Margent