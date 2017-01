Le niveau d’activité physique est faible avec une dépression !

On estime que la dépression touche environ « 350 millions d’individus dans le monde » rappelle Acta Psychiatrica Scandinavica. De plus, des méta-analyses ont montré que les troubles dépressifs sont associés à une augmentation significative des perturbations métaboliques comme le diabète de type 2 et contribuent « presqu’au doublement » du risque de développer une maladie cardiovasculaire.

Comme ces affections métaboliques et cardiovasculaires demeurent les facteurs essentiels de la surmortalité des sujets dépressifs, et qu’il est prouvé que la pratique régulière d’une activité physique s’avère un facteur protecteur dans ce domaine, une étude internationale (exploitant des données du World Health Survey de l’OMS)[1] a évalué l’association globale entre une faible activité physique et la dépression, « en particulier dans les pays au niveau de revenus faible ou moyen » (tels que le définit le classement des pays par revenu établi par la Banque Mondiale)[2].

Concernant près de 180 000 personnes (âgées de plus de 18 ans) dans 36 pays (21 à « revenus moyens » et 15 à « revenus faibles »), cette enquête confirme qu’un faible niveau d’activité physique est « significativement plus fréquent parmi les sujets déprimés que chez les non-déprimés » (prévalences respectives : 26 % versus 15,8 % , p < 0,0001). Et réciproquement, la dépression est « associée à des probabilités plus élevées de faible activité physique » (Odds ratio = 1,42 ; intervalle de confiance à 95 % : 1,24–1,63).

Des analyses de médiation montrent que ces niveaux médiocres d’activité physique au sein des populations déprimée peut s’expliquer par plusieurs facteurs (parfois combinés, d’où un total supérieur à 100 %) : limitations de la mobilité (40,3 %), douleur et inconfort (35,8 %), perturbations du sommeil et manque d’énergie (25,2 %), troubles cognitifs (19,4 %) ou visuels (10,9 %). Des « recherches longitudinales » sont maintenant « souhaitables pour mieux comprendre ces relations observées » entre faible niveau d’activité physique et dépression dans les pays à faible et moyen niveau de revenu.

Dr Alain Cohen