Le Parlement européen déprogramme la diffusion d’un film conspirationniste sur les vaccins

Paris, le mardi 7 février 2017 - Le député européen Michèle Rivasi était à l’origine de l’organisation le 9 février prochain au Parlement européen d’un débat sur la sécurité des vaccins. Le clou de cette réunion devait être la diffusion du film réalisé par l’ex médecin Andrew Wakefield. Ce praticien a été radié par les autorités réglementaires britanniques après avoir été l’auteur d’une fausse étude affirmant l’existence d’un lien entre la vaccination par le ROR et l’autisme. Le dévoilement de sa supercherie n’empêche pas l’ancien chirurgien d’être devenu le porte-parole des anti vaccins du monde entier et de poursuivre son entreprise de désinformation. Il est notamment à l’origine d’un film intitulé « Vaxxed : from cover-up to Catastrophe ». C’est en sa présence et au côté d’autres activistes anti vaccin (dont Sophie Guillot qui a admis avoir falsifié les carnets de santé de ses enfants pour qu’ils « échappent » à la vaccination obligatoire !) que son documentaire devait être projeté au Parlement européen. Cependant, cette programmation a été critiquée par de nombreux observateurs et le groupe des Verts européens s’est même désolidarisé de leur collègue Michèle Rivasi, qui finalement a abandonné son projet. Cependant, cette habituée des causes peu scientifiques (elle est notamment l’apôtre de la reconnaissance de l’électrosensibilité) organise le 9 février une projection du film dans une salle indépendante d’Ixelles.

M.P.