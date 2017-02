Le personnel soignant, un important réservoir de Staphyloccus epidermidis en USI

Au cours de ces dernières décennies, des génotypes de Staphyloccus epidermidis résistant à la méthicilline (SERM) ont été détectés dans divers secteurs des systèmes de santé. Ils sont apparus rapidement comme des germes pathogènes opportunistes d’une grande importance. Cependant, les données concernant leurs réservoirs potentiels sont des plus limitées. L’étude d’observation réalisée par M. Widerström et coll. s’inscrit dans cette problématique de fond, car ses auteurs se sont penchés sur les aspects dynamiques des infections sous-jacentes, tout autant que sur l’importance de la colonisation, par les génotypes des SERM en question, d’une part des personnes, patients et membres de l’équipe médicale (MEM) et, d’autre part, des éléments de l’environnement, d’une unité de soins intensifs (USI).

Sur une période de 12 mois (2006-2007), des échantillons ont été prélevés par écouvillonnage chez des patients directement admis de la communauté en USI et d’autres transférés d’hôpitaux référencés. Des prélèvements de ce type ont également été effectués chez les MEM et dans l’environnement propre à l’USI. Chez les malades, les échantillons ont été prélevés tous les trois jours au cours de leur hospitalisation. Les antibiogrammes ont été réalisés en accord avec les recommandations de l’EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing). Une électrophorèse en champ pulsé et un typage génomique multilocus ont été utilisés pour déterminer la parenté génétique d’un sous-groupe d’isolats de SERM.

Au total, ont été identifiés 620 isolats de SERM, obtenus à partir des prélèvements provenant de 37 MME et de 14 patients, ainsi que des surfaces de l’USI. Les génotypes du SERM n’ont été identifiés à l’admission que chez un seul des neuf patients admis directement dans l’USI. Le plus souvent, ces derniers ont été colonisés par ces génotypes dans les trois premiers jours de l’hospitalisation. Presque tous les MEM (89 %) étaient porteurs de ces germes au sein des cavités nasales. De façon similaire, une proportion significative des malades transférés au sein de l’USI et provenant des hôpitaux référencés était largement colonisée par les génotypes du SERM et il en a été de même pour les vecteurs passifs de l’environnement.

En conclusion, il ressort de cette étude d’observation que les principaux réservoirs de SERM au sein d’une USI sont, à la fois, les malades transférés des hôpitaux de référence, les MME et les objets de l’environnement. Ces constatations soulignent la nécessité de mettre en œuvre des mesures de prévention et de contrôle visant à réduire la transmission du SERM au sein des divers secteurs ou unités du système de santé, notamment ceux où ces germes sont potentiellement les plus néfastes.

