Le PF-06648671 un modulateur de la γ-secrétase en phase 1

Le PF-06648671 est un modulateur de la γ-secrétase, enzyme responsable du clivage de la partie C-terminale de la protéine précurseur de l'amyloïde (APP), qui libère les peptides amyloïdes (Aβ), notamment Aβ42 qui s’agrège le plus. Le PF-06648671 inhibe la production de Aβ40 et de Aβ42 en déplaçant le clivage de APP vers la production des peptides plus courts et moins neurotoxiques Aβ37 et Aβ38. A l’inverse des inhibiteurs de γ-secrétase (dont c’est la principale limitation), il n’affecte pas d’autres processus cellulaires impliquant cette enzyme, dont la voie Notch.

Très peu d’informations sont disponibles publiquement sur le développement préclinique du PF-06648671 pour le traitement de la maladie d'Alzheimer et il est en clinique chez les volontaires sains depuis décembre 2014.

Les peptides Aβ du liquide céphalo-rachidien (LCR) ont été mesurés après administration de doses uniques ou répétées de PF-06648671 chez des volontaires jeunes et âgés en bonne santé. La dynamique de la concentration totale en peptides Aβ37, Aβ38, Aβ40 et Aβ42 du LCR est étudiée chez 22 sujets jeunes après des doses uniques de PF-06648671, 150 mg (n = 3) et 300 mg (n = 11), ou d’un placebo (n = 8) en utilisant un échantillonnage en série du LCR sur 36 heures. Pour l’étude des doses multiples croissantes, 6 groupes de sujets jeunes (n = 10/groupe, 8 traités et 2 placebo) ont une administration orale quotidienne de 4 à 200 mg de PF-06648671 pendant 2 semaines. Une dose quotidienne de 200 mg PF-06648671 est d’autre part administrée pendant 2 semaines à un groupe de sujets âgés de 65 à 85 ans (8 traités, 2 placebo). Les prélèvements sont effectués du jour 1 avant la 1ère dose au jour 14 avant le 14è dose.

Dans les deux études, le PF-06648671 est sûr et bien toléré aux doses les plus élevées testées. Après dose unique, des diminutions significatives de Aβ40 et Aβ42 du LCR sont observées avec un effet maximum 16h après administration. Les réductions moyennes maximales de Aβ40 et Aβ42 sont respectivement de 22,3 % et 38,9 % après une dose unique de 300 mg, après correction pour l’augmentation notable de Aβ40 et Aβ42 observée dans le temps sous placebo.

Des réductions robustes et dose-dépendantes de Aβ40 et Aβ42 sont observées dans le LCR après 2 semaines de doses répétées. Pour Aβ42, les diminutions ajustées sur le placebo sont d’environ 14 %, 43 % et 59 % après respectivement des doses de 40, 100 et 200 mg. La diminution de Aβ40 est de moindre ampleur avec en conséquence une diminution dose-dépendantes des rapports Aβ42/Aβ40.

Les concentrations en Aβ37 et Aβ38 augmentent par ailleurs significativement et de façon dose-dépendante après des doses uniques ou répétées de PF-06648671 tandis qu'il n’y a qu’une variation minimale des Aβ totaux du LCR à travers les doses.

Ces résultats confirment chez l’homme le déplacement du clivage de APP vers la production des peptides Aβ37 et Aβ38 moins neurotoxiques que Aβ40 et Aβ42. Une étude portant sur une dose plus élevée (360 mg) est actuellement en cours dans une cohorte distincte de sujets sains.

