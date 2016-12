Le poids de l’insuffisance surrénale reste lourd au XXIe siècle

On sait que l'espérance de vie des patients souffrant d’insuffisance surrénale est diminuée par rapport à celle de la population générale malgré les progrès thérapeutiques, la prise en charge et surtout l'éducation thérapeutique.

Outre l'espérance de vie réduite, ces malades sont exposés à des comorbidités, des hospitalisations plus fréquentes pour des situations aiguës inattendues ou programmées (chirurgie, obstétrique). Sont concernées les insuffisances surrénaliennes classiques, les insuffisances surrénaliennes d'origine hypophysaire ou les hyperplasies congénitales des surrénales.

Cette problématique est bien illustrée par l’examen d'une base de données d'une mutuelle d'assurance nord-américaine (108 millions d'adhérents) qui a repéré à partir de critères très précis, 10 383 adultes atteints d’insuffisances surrénales parmi lesquelles prédominent largement les insuffisances surrénaliennes d'origine hypophysaire.

Il apparaît une plus grande fréquence, d'hospitalisations, d'hypertensions artérielles, de diabète, d'hyperlipidémie, de dépression, d'anxiété.

Rechercher un équilibre « personnalisé »

On peut concevoir l'existence de comorbidités notamment dans le cadre d'une polyendocrinopathie auto-immune avec un diabète de type1, une pathologie thyroïdienne auto-immune, les différents impacts d'une pathologie hypophysaire plus globale, l'influence d'une maladie chronique sur le vécu des patients, la médiocre qualité de l'équilibre obtenu (et/ou ressenti) avec les traitements dont nous disposons, pour le confort quotidien. Parmi les phénomènes listés, certains sont probablement induits par des surdosages chroniques ou intermittents ("vous devez augmenter votre dose en cas de… si… etc."). Ce problème de la juste posologie suscite depuis quelques années des réflexions et aboutit à de nouvelles recommandations pour la recherche d'un équilibre plus personnalisé en termes de posologie (tendance à la réduction des doses d'hydrocortisone dans la vie courante, juste répartition des prises médicamenteuses). Le classique 30 mg d'hydrocortisone par jour que nous avions appris « à l'école » pour certains d'entre nous : c'est fini.

Dr Edgar Kaloustian