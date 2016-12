Le pontage favoriserait la progression…de l’athérome

L’angioscanner coronaire est désormais largement utilisé pour évaluer la perméabilité des greffons coronaires car sa précision dans ce domaine est comparable à celle de la coronarographie. Des études récentes ont montré que, chez les patients ayant bénéficié d’un pontage aorto-coronaire (PAC), l’analyse par angioscanner coronaire de la sévérité de l’atteinte de l’artère native (appréciée notamment sur la progression de l’athérome) et de la perméabilité du ou des greffons permettait de prédire la survenue d’événements cardiaques. Par ailleurs, il a été montré que le pontage d’artères coronaires natives porteuses de sténoses intermédiaires était associé à une augmentation du risque d’échec du pontage. Cependant, on ignorait jusqu’alors l’impact du PAC sur la progression de l’athérome au niveau d’une coronaire présentant des sténoses intermédiaires.

C’est ce qui a poussé Yoon et coll. à évaluer l’impact du PAC sur la progression de l’athérome après l’intervention, en prenant pour marqueur de cette progression la survenue d’une occlusion d’au moins 15 mm de l’artère native. L’étude a porté sur 911 patients pontés porteurs de 2 271 artères coronaires non occluses qui ont été suivis par angioscanner coronaire.

Une association entre PAC et occlusions sur les coronaires autres que l’IVA

Pendant un suivi moyen de 4,7ans le taux de nouvelles occlusions a été respectivement de 9,2 % sur l’interventriculaire antérieure (IVA) et de 13,9 % sur les autres coronaires. Pour ce qui est des coronaire autres que l’IVA, le taux d’occlusion était plus élevé en présence d’un pontage qu’en son absence et ce, quel que soit le degré de la sténose native à l’état basal (sténose intermédiaire : 8,6 % vs 1,7 % en l’absence de PAC ; p < 0,001; sténose sévère : 20,5 % vs 9,9 % en l’absence de PAC ; p = 0,003). De plus, le taux de nouvelles occlusion était le plus élevé au niveau des coronaires pontées par un greffon veineux, suivi du taux de nouvelles occlusion concernant les coronaires pontées par une greffe artérielle et enfin par celui concernant les coronaires non pontées et ce, quel que soit le degré de la sténose native à l’état basal (sténose intermédiaire: 11,1 % vs 5,2 % en l’absence de PAC ; p <0,001 ; sténose sévère: 23,7 % vs 15,9 % en l’absence de PAC ; p < 0,001).

En analyse multivariée, le PAC s’est trouvé associé avec un risque élevé de nouvelle occlusion au niveau des coronaires natives autres que l’IVA (odds ratio 3,04 ; intervalle de confiance 95 % [1,79 à 5,14]; p <0,001). Le PAC s’est trouvé associé à la progression de la maladie athéromateuse au niveau de coronaires natives et ce quel qu’ait été le degré de la sténose à l’état basal.

Le mécanisme de la progression de l’athérome notée chez les patients pontés n’est pas totalement élucidé ; elle pourrait être favorisée par une compétition de flux entre la coronaire native et le greffon.

En conclusion, la décision d’effectuer un PAC au niveau d’une coronaire native présentant une sténose intermédiaire doit- être soigneusement pesée !

Dr Robert Haïat