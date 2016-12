Le pouce du skieur : un diagnostic clinique de saison

L’entorse grave du pouce concerne le ligament latéral ulnaire (LLU) dont la rupture peut être complète ou partielle, sous l’effet d’un traumatisme violent qui met à mal le premier rayon de la main, plus précisément son articulation métacarpo-phalangienne (AMP). La chute de ski réunit toutes les conditions pour aboutir à un tableau clinique qui, dans sa forme typique, ne pose pas de problème diagnostique, surtout quand la rupture du LLU est complète. Le pouce du skieur est d’ailleurs un classique de la traumatologie des sports d’hiver et un valgus douloureux de l’AMP d’une amplitude excessive signe la rupture ligamentaire qui va nécessiter un traitement urgent.

Les choses ne sont pas toujours aussi simples dans la pratique médicale courante : lésion partielle du LLU, œdème important du pouce, examen clinique non ou peu concluant peuvent mettre dans l’embarras un praticien encore peu expérimenté. Le recours aux examens complémentaires est alors tentant et c’est l’IRM qui s’impose après une échographie pas toujours décisive.

Une étude réalisée dans un grand centre hospitalo-universitaire des Pays-Bas suggère néanmoins que tout médecin correctement formé et informé, même débutant, doit pouvoir réduire au maximum les indications de l’IRM.

Les médecins participants, qui avaient une expérience de 6 mois à 3 ans, exerçaient tous dans le service des urgences en tant qu’internes, côté chirurgie. Fait essentiel, tous avaient reçu des informations précises sur le diagnostic clinique du pouce du skieur. Au total, ce sont 30 patients d’âge >18 ans qui ont été confiés à ces praticiens avec une anamnèse et un tableau plus ou moins évocateurs du diagnostic. Une IRM de la main a été pratiquée dans tous les cas et lue par deux radiologues.

L’IRM seulement en cas de doute

Chez sept patients (23 %), il n’existait pas de critère d’évaluation précis, alors que l’examen clinique semblait concluant : l’IRM, a révélé une rupture complète du LLU, avec une lésion de Stener, en l’occurrence une tuméfaction douloureuse de la face médiale de l’AMP du pouce dans trois cas. Chez 15 patients (50 %), la sémiologie était mieux définie, à savoir : (1) hyperlaxité de l’AMP >35° ; (2) hyperlaxité >20° sur une AMP en flexion à 30°. Dans ce cas de figure, une rupture complète du LLU a été, en IRM, l’éventualité la plus fréquente (13/15 ; 81 %) et il existait une lésion de Stener plus d’une fois sur deux (9/15 ; 56 %). Dans huit cas seulement (27 %), l’examen clinique s’était révélé non concluant et le diagnostic final a été le suivant d’après l’IRM : (1) rupture complète du LLU (dont une lésion de Stener) (n=2); (2) rupture partielle (n=3) ; (3) intégrité du LLU (n=3).

Dans la majorité des cas, le pouce du skieur peut ainsi être diagnostiqué sur le seul examen clinique, même par des internes quelque peu expérimentés, dès lors qu’ils ont reçu une formation suffisante et adéquate. L’IRM ne s’imposait qu’en cas de doute, soit moins d’une fois sur trois (27 %) dans cette petite étude de cohorte. Elle ne saurait donc être systématique, même s’il est tentant d’y recourir, tant l’imagerie a pris une place prépondérante dans la pratique médicale courante.

Dr Philippe Tellier