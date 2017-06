Le profil du microbiote pourrait être un élément prédictif de l’évolution des maladies inflammatoires de l’intestin

Les maladies inflammatoires intestinales sont plus agressives chez les enfants que chez les adultes. Il est toutefois souvent difficile d’en prévoir l’évolution. Une équipe norvégienne a présenté les résultats d’une étude dont l’objectif était d’évaluer la valeur prédictive de l’analyse du microbiote intestinal.

Les auteurs ont analysé les microbiotes de 235 enfants et adolescents, de 2 à 18 ans. Cent dix de ces enfants avaient un diagnostic récent de maladie inflammatoire de l’intestin (maladie de Crohn pour 80, rectocolite hémorragique pour 27 et maladie inflammatoire non classifiée pour 3). Cinquante autres enfants étaient symptomatiques mais n’avaient pas de maladie inflammatoire, et enfin, 75 étaient en bonne santé.

Les microbiotes étaient analysés par un nouveau test établissant leur profil ADN et permettant d’identifier 300 bactéries différentes. Les profils des microbiotes étaient ensuite comparés entre les enfants atteints de maladie inflammatoire, ceux avec symptômes mais sans diagnostic de maladie inflammatoire, et les enfants en bonne santé.

Il apparaît alors que l’abondance des espèces bactérienne est significativement réduite chez les enfants présentant une maladie inflammatoire et chez les enfants symptomatiques, en comparaison de la variété retrouvée chez les enfants en bonne santé.



Mais ce que remarquent surtout les auteurs, c’est que les enfants dont la maladie inflammatoire est la plus étendue, selon la classification de Paris, ont un microbiote plus abondant en Clostridiales, et ceux dont la maladie de Crohn est la plus extensive ont plus de Protéobactéries que ceux dont la maladie est limitée. Enfin, les enfants qui ont ensuite reçu un traitement par anti-TNF (64/110) présentaient, avant le traitement, une plus faible diversité en Firmicutes, Tenericutes et Bacteroitedes ainsi qu’une plus faible abondance d’Actinobactéries que ceux qui seront ensuite traités par les traitements conventionnels (alimentation entérale exclusive, immunomodulateurs, corticostéroïdes, acide 5-aminosalicylique).



Cela semble confirmer le lien entre la dysbiose intestinale et les maladies inflammatoires intestinale. Mais l’enseignement principal de cette étude est que l’analyse du microbiote fécal pourrait constituer un élément prédictif de l’évolution de la maladie et permettre d’identifier les enfants chez lesquels une prise en charge plus agressive serait justifiée.

Dr Roseline Péluchon