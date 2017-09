Le prosecco smile est-il en train de créer un incident diplomatique entre l’Italie et la Grande-Bretagne ?

Londres, le mardi 5 septembre 2017 – Si les amateurs de "bons vins" ne le comptent généralement pas parmi les meilleurs crus, le prosecco a ses afficionados, en particulier de l’autre côté du Channel. Les britanniques raffolent en effet de ce vin italien pétillant produit en Vénétie : ils en sont les plus grands consommateurs mondiaux. Jusqu’à un tiers de la production de prosecco s’écoule ainsi en Grande-Bretagne. Cet engouement fait grincer les dents des spécialistes de la santé bucco-dentaire dont certains ont fait remarquer que l’acidité du prosecco (accrue par rapport aux vins classiques en raison de la présence des bulles), sa teneur élevée en sucre et la présence d’alcool forment un cocktail délétère pour les dents. Aussi, plusieurs praticiens, intervenant dans la presse anglaise, ont tenu à rappeler l’importance d’une consommation modérée et ont mis en garde contre le risque d’arborer un peu séduisant « prosecco smile ».

Une polémique pétillante

L’avertissement, cependant, a suscité quelques crispations en Italie. Plusieurs responsables politiques sont montés au créneau pour inviter la presse britannique à cesser cette stigmatisation contre le breuvage vénitien. Luca Zaia, président de la région de Vénétie, a ainsi épinglé : « L’idée selon laquelle le prosecco enlève le sourire me fait rire », a-t-il déclaré cité par le site Pourquoi Docteur. Ces messages par presse interposée pourraient cacher un malaise plus profond : beaucoup se souviennent de la pique lancée en 2016 par Boris Johnson avant le vote sur le Brexit qui avait affirmé que l’Italie ne pourrait refuser d’ouvrir le marché à la Grande-Bretagne de peur de ne pouvoir vendre son prosecco ! Les dentistes à l’origine de la mise en garde, en tout état de cause, n’avaient pas conscience de la portée de leur message et soulignent qu’ils ont surtout souhaité alerter les Britanniques, également invités pour des raisons similaires à éviter les excès de sodas et autres breuvages pétillants.

Léa Crébat