Le rasage avant l’intervention : utile ?

Les infections du site opératoire (ISO) demeurent fréquentes, malgré toutes les mesures prises pour les empêcher ; elles entraînent une prolongation de la durée de séjour, un surcoût, des complications à long terme et une mortalité accrue.

A titre de prévention, le Centre de Contrôle des Maladies (CDC) aux Etats Unis, recommande de ne retirer les poils que si leur présence gêne l’acte chirurgical, et alors préconise la tondeuse électrique juste avant l’intervention. Les auteurs du Wisconsin ont comparé cette approche avec le respect du poil, dans le cadre d’un essai prospectif randomisé mono-centrique de non-infériorité.

L’étude a porté sur des adultes opérés à froid en chirurgie viscérale (sauf anorectale), n’ayant pas reçu d’antibiotiques dans la semaine préopératoire. Le tirage au sort a eu lieu le jour de l’intervention. L’antisepsie cutanée a fait appel à la povidone iodée scrub puis alcoolique à 10 %, remplacée par de la chlorhexidine en cas d’allergie. Les critères de jugement étaient la proportion des ISO et leurs sièges.

Quasiment même taux d’ISO avec ou sans poils

Sur 4 908 patients, après élimination de ceux qui n’avaient pas assez de poils pour qu’on les épilât, ou qui l’avaient fait eux-mêmes ou qui avaient reçu des antibiotiques dans les jours précédents, il en restait 1 678, dont 844 ont été tondus (GT) et 834 ont gardé leur toison (GGT). Des incidents (mauvaise préparation antiseptique, tonte peropératoire,) ont finalement amené à comparer 775 GT et 768 GGT. Les 2 groupes étaient similaires en termes d’âge, race, sex ratio, mais les GT étaient un peu moins obèses que les GGT (indice de masse corporelle de 30 vs 31 kg/m2). Les opérés ont été suivis en moyenne pendant 37 j.

Les taux d’ISO ont été semblables (13,6 et 14 % mais les patients exclus ou perdus de vue ont été considérés comme ISO). Parmi les malades retenus, le taux d’ISO a été de 6,1 et 6,3 %(47 GT et 49 GGT) Toutefois, il y a eu un peu plus d’ISO profondes chez les GT (mais non significatif). On n’a pas non plus noté de différences bactériologiques entre les 2 groupes.

Les éléments qui ont influé sur le taux d’ISO ont été l’obésité morbide, l’anticoagulothérapie et la chirurgie colique (le taux d’ISO passe de 3,4 % pour la chirurgie du grêle à 27 % pour celle du cölon). Les chirurgiens impliqués ont rapporté une plus grande difficulté de fermeture chez les GGT.

La tonte ne modifie pas le risque d’infections sur site opératoire.

Dr Jean-Fred Warlin