Le rein, l’HTA et le VIH

Une néphropathie infraclinique est volontiers associée à l’installation d’une hypertension artérielle au sein de la population générale. Elle peut être la cause ou plus souvent la conséquence de l’HTA, mais il est évident que son rôle varie d’un contexte clinique à l’autre, notamment quand il existe une pathologie ou une maladie intercurrente. A cet égard, le problème posé par les infections par le VIH demeure entier ou presque. La prévalence de l’HTA et d’autres facteurs de risque est élevée ou s’élève au cours de ces dernières, mais les incertitudes pathogéniques sont réelles.

L’étude de cohorte multicentrique et prospective dite Women's Interagency HIV Study, menée aux Etats-Unis permet de répondre au moins partiellement aux questions actuelles. L’objectif était de rechercher une association entre la fonction et les lésions du rein, d’une part, la survenue d’une HTA d’autre part chez 823 femmes atteintes d’une infection par le VIH. Parallèlement, 267 femmes indemnes de cette maladie ont été incluses pour constituer un groupe témoin. A l’état basal, le débit de filtration glomérulaire estimé (DFG) a été mesuré à partir des concentrations sériques de la cystatine C. Par ailleurs, ont été dosés les biomarqueurs urinaires suivants censés indiquer l’existence de lésions rénales infracliniques notamment tubulaires : rapport albumine/créatinine, α-1-microglobuline, interleukine-18, KIM-1 (kidney injury molecule-1), NGAL (neutrophil gelatinase-associated lipocalin), LFABP (liver fatty acid-binding protein, N-AG (N-acetyl-β-d-glucosaminidase) et α1-acid-glycoprotein. Une analyse multivariée par régression du type Poisson a été utilisée pour déceler une association éventuelle entre les biomarqueurs rénaux précédemment listés et la survenue d’une HTA, diagnostiquée lors de deux consultations consécutives alors qu’un traitement antihypertenseur avait été instauré, ceci dans le groupe des cas et celui des témoins.

Une association entre survenue d’une HTA et le rapport albumine/créatinine ainsi que le DFGe en cas d’infection VIH

Au terme d’un suivi d’une durée médiane de 9,6 années, 288 femmes infectées par le VIH (35 %) ont développé une HTA. Chez ces dernières, le rapport albumine/créatinine urinaire a été associé à la survenue de l’HTA, indépendamment des autres variables. Le risque relatif (RR) correspondant à un doublement du dit rapport a été estimé à 1,13 (intervalle de confiance à 95 %, intervalle de confiance à 95 % [IC], 1,07-1,20). Une association significative a également impliqué le DFGe : chaque baisse de 10 ml/mn/1,73 m2 de ce dernier a correspondu à une majoration du risque d’HTA de 10 % (RR, 1,10 ; IC, 1,04-1,17). En revanche, les autres biomarqueurs urinaires, notamment ceux témoignant d’une atteinte tubulaire, n’ont été en aucun cas associés à la survenue d’une HTA, indépendamment des autres variables, dans le groupe des femmes infectées par le VIH. Dans le groupe témoin, le rapport albumine/créatinine urinaire n’a pas été associé à la survenue d’une HTA, à la différence des taux de trois biomarqueurs tubulaires, en l’occurrence l’interleukine-18, l’α1-acid-glycoprotein et la N-acetyl-β-d-glucosaminidase.

Ces résultats suggèrent que l’HTA des patients atteints d’une infection par le VIH pourrait être au moins en partie liée à des lésions glomérulaires précoces et à un dysfonctionnement rénal infraclinique peut-être concomitant ou tout au moins associé. Cette hypothèse pathogénique mérite d’être confirmée et approfondie à la lueur d’autres études longitudinales portant sur des sujets des deux sexes, avec un suivi encore plus prolongé. Sur un autre registre, le rôle des marqueurs tubulaires associés à l’HTA dans le groupe témoin mérite également des éclaircissements.

Dr Philippe Tellier