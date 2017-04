Le risankizumab, anti-IL-23 p19, efficace dans le psoriasis !

L’interleukine Il-23 joue un rôle important dans l’inflammation aboutissant aux lésions de psoriasis. Produite essentiellement par les cellules dendritiques, elle stimule la différenciation des cellules TH17 et TH22, et donc augmente la sécrétion d’l’IL-17, d’IL-22 et de TNF-alpha. Il est logique de penser que l’inhibition de l’IL-23 serait efficace dans le psoriasis. Le risankizumab, anciennement appelé BI 655066, est un anticorps monoclonal humanisé dirigé contre la sous-unité p19 de l’interleukine IL-23. Il cible donc l’IL-23 plus spécifiquement que l’ustékinumab, aujourd’hui largement utilisé pour le traitement du psoriasis, qui est dirigé contre la sous-unité p40 commune à l’IL-23 et à l’IL-12.

Supériorité par rapport à l’ustékinumab

Après de premiers essais concluants, les promoteurs du risankizumab rapportent ici les résultats d’un essai clinique multicentrique de phase 2, comparant le risankizumab à l’ustékinumab ; 166 patients en tout ont été inclus, majoritairement des hommes d’âge moyen, en surpoids, souffrant d’un psoriasis en plaques avec un PASI (Psoriasis Area Severity Index) autour de 20. Les patients traités par risankizumab ont reçu 90 ou 180 mg par voie sous-cutanée aux semaines 0, 4 et 16. Le critère d’évaluation principal est le pourcentage de patients atteignant PASI 90 à douze semaines. Il est de 77 %, contre 40 % pour l’ustékinumab, et la différence est significative. On notera que PASI 90 correspond à une quasi-disparition du psoriasis, résultat beaucoup plus apprécié des patients que le classique PASI 75. De nombreux autres paramètres ont été mesurés, nous ne les détaillons pas ici, ils confirment la supériorité du risankizumab. Résultat le plus spectaculaire, 45 % des patients obtiennent PASI 100, donc une disparition complète des lésions, contre 18 % des patients traités par ustékinumab. Chez la plupart des patients, l’amélioration a été obtenue rapidement et s’est maintenue au cours de 48 semaines de suivi.

Des résultats très appréciables même avec une seule injection

Dans le même essai, un groupe de 43 patients a reçu une injection unique de 18 mg de risankizumab, c’est-à-dire une dose bien moindre, dont la justification n’est d’ailleurs pas indiquée. Cette dose unique a entraîné une amélioration certes inférieure au schéma précédent, mais remarquable : à douze semaines, 63 % de PASI 75 et même 14 % de PASI 100. Mais après une seule injection, le résultat s’épuise au cours des semaines suivantes.

Cet essai confirme donc que le ciblage de l’IL-23 constitue un traitement remarquablement efficace du psoriasis. Il est cependant insuffisant, en nombre de patients et en durée de suivi, pour connaître la sécurité du risankizumab. Parmi les effets secondaires observés, on note la survenue de deux accidents neuro-vasculaires et de deux accidents cardiaques. La tolérance de ce nouvel anti-psoriasis sera mieux évaluée au cours d’essais de plus grande ampleur et de plus longue durée.

Dr Daniel Wallach