Le risque d’AVC est maximal dans les deux jours qui suivent une intervention coronarienne percutanée

Durant une intervention coronarienne percutanée (ICP), l’utilisation de dispositifs intravasculaires peut mobiliser des débris d’athérome aortique, qui risquent alors d’emboliser et d’être à l’origine, entre autres, d’un accident vasculaire cérébral (AVC) ischémique. Ce type d’accident peut également être favorisé, au cours de la procédure, par des modifications transitoires de la pression artérielle, la survenue d’un trouble du rythme, l’utilisation d’anticoagulants et d’antiagrégants plaquettaires.

L’incidence des AVC qui surviennent précocement après une ICP varie entre 0,1 % et 0,4 %. Quant au risque relatif (RR) d’AVC associé à la réalisation d’une intervention coronarienne, il n’avait pas été évalué jusqu’alors. C’est la raison pour laquelle l’équipe norvégienne de T. Varmdal a tenté de quantifier le risque de survenue d’un AVC dans les 12 semaines suivant la réalisation d’une ICP.

Les femmes plus concernées que les hommes

L’étude a été faite à partir des données du registre norvégien de tous les patients hospitalisés entre 2008 et 2014. Le risque relatif d’AVC ischémique a été le plus élevé lors des 2 premiers jours suivant l’intervention (RR=17,5 ; intervalle de confiance [IC] à 95 % =4,2 à 72,8). Ce risque a ensuite diminué progressivement pendant les semaines suivantes, passant à 2,0 (IC95 %=1,2 à 3,3) entre la 4e et la 8e semaine après l’ICP.

De plus, au cours des 4 premières semaines post-procédurales, le RR était plus de deux fois plus élevé chez les femmes que chez les hommes, soit respectivement 10,5 (IC95 %=3,8 à 29,3) et 4,4 (IC95 % =2,7 à 7,2).

Il a aussi été mis en évidence une augmentation du RR d’AVC hémorragique 4 à 8 semaines après l’ICP, mais ces accidents ont été peu nombreux et leur estimation reste donc très imprécise (RR=3,0 ; IC95 %=0,8 à 11,1).

Cette étude a ainsi le mérite de préciser dans quelle mesure une ICP peut être à l’origine d’un AVC. L’intervention augmente le risque d’AVC, surtout dans les deux premiers jours qui suivent. Puis, le RR diminue progressivement, mais reste élevé pendant huit semaines.

La connaissance, par les praticiens et les patients, de cette période vulnérable après une ICP, pourrait contribuer à la détection et au traitement plus précoce des malades qui présenteraient un AVC post-procédural.

Dr Robert Haïat