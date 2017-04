Le risque de dépression, en rapport avec l’apport en calcium et magnésium ?

Selon l’OMS, environ 350 millions de personnes à travers le monde sont concernées par la dépression, et celle-ci va représenter « la seconde cause de maladie vers 2030. » On connaît certains facteurs de risque comme la sédentarité, une durée de sommeil « trop courte ou trop longue » ou un stress prolongé. Et à l’inverse, divers facteurs diététiques et nutritionnels se révèlent protecteurs : consommation de café, de poisson, de fruits et légumes, un régime de type « méditerranéen » ou « norvégien », etc. En particulier, certaines molécules auraient ici un « rôle crucial » : vitamine B9 (acide folique), vitamine B12, vitamine D, acides gras ω3...

Dans ce contexte où l’on s’efforce d’identifier d’éventuels « alicaments » protecteurs, une équipe de Qingdao (Chine) a réalisé une méta-analyse pour évaluer l’influence des apports quotidiens de magnésium et de calcium sur le risque de dépression, alors que les résultats des recherches antérieures à ce sujet demeurent « controversés. » Les auteurs rappellent que le magnésium est considéré comme un « antagoniste naturel du calcium » et qu’il « protège le neurone contre la mort cellulaire en régulant l’entrée intra-neuronale du calcium. »

Cette méta-analyse porte sur 17 études épidémiologiques, 11 évaluant l’association entre apport alimentaire de magnésium et dépression, et 6 évaluant l’association entre apport alimentaire de calcium et dépression. En comparant les niveaux d’apports magnésiques et calciques les plus élevés aux niveaux les plus faibles, les auteurs observent des risques relatifs de dépression réduits pour le magnésium (Risque Relatif = 0,81 ; intervalle de confiance à 95 % IC [0,70–0,92]) comme pour le calcium (Risque Relatif = 0,66 ; IC [0,42–1,02]). Ils estiment que l’apport de magnésium est « significativement associé à une réduction du risque de dépression » dans les études réalisées en Asie (Risque Relatif = 0,57 ; IC [0,44–0,74]), comme dans les études menées après ajustement pour les apports énergétiques (Risque Relatif = 0,73 ; IC [0,58–0,92]). Mais ces liens entre apports magnésiques, apports calciques et risque de dépression doivent encore « être confirmés par des études prospectives de cohortes plus larges. »

Dr Alain Cohen