Le risque de glaucome à angle ouvert serait influencé par les fluctuations de la PA

La pathogénie du glaucome à angle ouvert (GAO) est complexe. Il existe une théorie qui incrimine des lésions ischémiques et des anomalies de l’autorégulation vasculaire capables d’induire une atrophie optique ou des phénomènes d’ischémie/reperfusion et in fine de déclencher une neuropathie optique glaucomateuse avec amputation du champ visuel. De ce fait, le rôle de la pression artérielle systolique (PAS) et de ses fluctuations dans la pathogénie de cette affection oculaire mérite d’être évoqué. A cet égard, l’amplitude de ces fluctuations est-elle associée à une augmentation de la prévalence du GAO ? C’est à cette question que répond une étude de cohorte prospective coréenne sur 11 ans dans laquelle ont été inclus 80 021 sujets enregistrés dans la base de données de la Korean National Health Insurance et ayant bénéficié de plus de deux visites de santé entre janvier 2002 et décembre 2006. Les fluctuations de la PAS, de la PAD et de la différence PAS-PAD ont été notées et réparties en quartiles.

Un argument pour la théorie vasculaire

Neuf cent dix cas de GAO ont été diagnostiqués, entre janvier 2007 et décembre 2013. En analyse univariée, il apparaît qu’une grande variabilité de la PA est associée à une augmentation significative (p < 0,001) de l’incidence du GAO. Dans une analyse multivariée selon le modèle de régression de Cox, avec ajustements multiples en fonction des principaux facteurs de confusion (âge, sexe, tabagisme, consommation d’alcool, diabète, dyslipidémie, chiffres tensionnels), la comparaison interquartile (supérieur versus inférieur) montre que les variations les plus extrêmes de la PAS et de la PAD sont associées à une augmentation du risque de GAO, en l’occurrence le hazard ratio (HR), soit respectivement un HR de 1,256 par déviation-standard et 1,238 par coefficient de variation de la PAS.

Ces résultats ne sont certes pas suffisants pour établir un lien de causalité entre les fluctuations de la PA et la survenue d’un GAO. Ils plaident en faveur d’une association significative qui va dans le sens de la théorie vasculaire de cette forme de glaucome primaire où l’élévation de la pression intraoculaire serait, dans une certaine mesure, la résultante d’une augmentation des chiffres tensionnels. Cette hypothèse est au demeurant débattue et aucune certitude n’est pour l’instant à l’ordre du jour.

