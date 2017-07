Le sorafénib n’augmente pas l’efficacité de la chimioembolisation dans le carcinome hépatocellulaire inopérable

Le carcinome hépatocellulaire (CHC) est la seconde cause de mortalité par cancer dans le monde. Environ 70 % des patients ne peuvent pas bénéficier d’un traitement potentiellement curatif, comme la transplantation ou l’ablation. Dans ces cas, et si la fonction hépatique est bonne, la chimioembolisation est le traitement recommandé. Le sorafénib, un inhibiteur des kinases, augmente légèrement la survie chez les patients inopérables qui ne peuvent pas bénéficier de la chimioembolisation. Les auteurs de cette étude (1) ont cherché à déterminer si l’addition du sorafénib à la chimioembolisation augmentait la survie par rapport à l’ajout d’un placébo.

Il s’agit d’un essai multicentrique en double aveugle, conduit entre 2010 et 2015 dans 20 centres anglais, chez 313 malades âgés de plus de 18 ans et ayant un CHC sur cirrhose, inopérable, sans métastases et sans insuffisance hépatique (Child A). Tous ont eu une chimioembolisation, à laquelle on a ajouté du sorafénib (à la dose médiane de 660 mg/j) chez 157 et un placébo chez 156 d’entre eux. La durée médiane du traitement par sorafénib était de 120 jours, contre 162 pour le placébo.

Pas de différence entre sorafénib et placébo

Aucune différence dans la médiane de survie sans nouvelle tumeur (définie comme la durée pendant laquelle aucune nouvelle tumeur n’est observée) n’a été constatée entre les deux groupes : 238 jours sous sorafénib (intervalle de confiance : 221 à 281) et 235 jours (209 à 322) sous placébo. De même la survie globale était quasi identiques dans les deux groupes : 631 jours sous sorafénib et 598 jours sous placébo.

Les principaux effets secondaires (fatigue, douleurs abdominales, diarrhée) étaient un peu plus fréquents chez les patients recevant le sorafénib, de même que les effets secondaires qualifiés de sérieux, sans que la différence soit significative. Trois décès attribués à la chimioembolisation sont survenus dans chaque groupe.

Quatre décès attribués aux médicaments ont été observés, 3 dans le groupe sorafénib, 1 dans le groupe placébo.

Les auteurs concluent que l’addition de sorafénib à la chimioembolisation ne procure aucun bénéfice sur la survie sans nouvelle tumeur ni sur la survie globale chez les patients ayant un CHC inopérable sans insuffisance hépatique. D’autres drogues systémiques doivent donc être testées si l’on veut améliorer par ce moyen les résultats de la chimioembolisation.

Pr Serge Erlinger