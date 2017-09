Le sous effectif en personnel infirmier influe sur le taux de mortalité postopératoire…CQFD

Il a été prouvé (1) que le nombre de patients pris en charge par infirmière influait sur la qualité des soins dispensés par ces infirmières ainsi que sur la survenue d’évènements indésirables en cours d’ hospitalisation. Ce constat a amené un groupe de chercheurs en sciences infirmières à se pencher sur ce phénomène.

L’étude RN4CAST (Registered Nurse Forecasting) est ainsi née, aboutissant à la mutualisation des données des chercheurs de 9 pays différents concernant le métier d’infirmière, les conditions d’exercice de ces dernières et l’impact de ces conditions sur la qualité de la prise en charge des patients.

L’étude transversale (2) présentée ici s’est attelée à démontrer le lien de causalité entre un effectif infirmier insuffisant, la non-réalisation de certains soins par manque de temps et le taux de mortalité des patients à 30 jours.

L’union fait la force (de l’étude)

Pour cela, les données administratives concernant 422 730 patients de 300 hôpitaux différents ont été analysées par des chercheurs de 9 pays de l’union européenne (Belgique, Angleterre, Finlande, Irlande, Pays-bas, Norvège, Espagne, Suède et Suisse).

Les données recueillies concernaient des patients âgés de 50 ans et plus, ayant subi un acte de chirurgie (orthopédique ou vasculaire) entre 2007 et 2009.

Parallèlement, 26 516 infirmières exerçant dans les services où ces patients ont été soignés, ont été soumises à une enquête par questionnaires, entre 2009 et 2010. Le taux de réponse à ces questionnaires a été de 62 %.

Trois critères de jugements ont été retenus à savoir le taux de mortalité des patients 30 jours après leur intervention chirurgicale, les soins non réalisés ainsi que les effectifs infirmiers et le niveau d’étude des soignants.

Concernant le premier point, les données habituelles ont été collectées (âge, sexe, type d’admission…) et ajoutées à la durée de séjour (moins de 30 jours), le type de chirurgie pratiquée et la quotation de l’Index de comorbidité de Charlson.

Les questionnaires adressés aux infirmières, quant à eux, se focalisaient sur le niveau de formation et sur la nature des soins qui n’avaient pas pu être effectués par manque de temps lors de leur dernière vacation (parmi une liste de 13 soins techniques et relationnels). Le pourcentage de soins non réalisés était également évalué.

Pour un patient de plus par infirmière…

Après analyse et traitement statistique de ces données, il ressort sans surprises que le manque d’effectif infirmier influe sur le taux de mortalité des patients à 30 jours.

Chaque patient supplémentaire dévolu à une infirmière augmente de 7 % le risque de mortalité dans les 30 jours suivant l’admission (Odds ratio [OR] 1,068 ; intervalle de confiance à 95 % [IC] 1,031-1,106 ; p = 0,0002).

Concernant l’impact des soins non réalisés sur la mortalité à 30 jours des patients, les auteurs rapportent un risque augmenté de 16 % pour chaque tranche de 10 % de soins non réalisés.

Par ailleurs, on note une corrélation moindre mais existante entre niveau de formation des infirmières et taux de mortalité (OR 0,928 ; IC 0, 885-0,972 ; p = 0,0018).

Ces résultats renforcent donc le constat établi, il y a quelques années, des conséquences gravissimes potentiel d’un sous effectif infirmier sur l’efficience de la prise en charge des patients.

Encore une fois, cet article nous rappelle la spécificité de la prise en charge d’un patient qui doit être assurée par un personnel formé, compétent et en nombre. A l’heure des restrictions budgétaires opérées au sein du système de santé français, il faut rappeler ces impératifs qui sont la clé d’un système de soin de qualité au service réel des usagers de soins.

Maxime Sassalle