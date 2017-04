Le syndrome de l’intestin irritable avec les nouveaux critères de ROME

Les critères de ROME IV (2016) qui permettent de poser un diagnostic de syndrome de l’intestin irritable (SII) sont à priori plus restrictifs que les précédents (ROME III, 2006). Ainsi, pour établir le diagnostic avec ROME IV, on ne parle plus « d’inconfort » ou de « douleurs abdominales » mais uniquement de « douleurs abdominales ». De plus, la fréquence des symptômes doit être supérieure à « un jour par semaine » alors que cette dernière était auparavant de « trois jours par mois dans les 3 derniers mois ». Ces auteurs ont souhaité savoir si cette nouvelle définition modifiait la prévalence du SII et ils ont ainsi réalisé une enquête en ligne du 22 mai au 19 septembre 2016 chez les patients avec SII adhérents de l’Association des Patients Souffrant du Syndrome de l’Intestin Irritable (APSSII). 257 participants ont été inclus d’âge moyen de 46,3 ans, dont 73,2 % de femmes. Près de deux tiers des patients (68,7 %) présentaient une forme sévère (score de Francis > 300).

Il en ressort que 89,5 % des participants remplissent les critères de Rome III et 86,2 % les critères de Rome IV. 10,7 % des participants remplissent uniquement les critères de Rome III, et pas ceux de Rome IV. Inversement, 6,3 % des participants remplissent les critères de Rome IV et pas ceux de Rome III. Par ailleurs, les caractéristiques cliniques des patients (en termes de sévérité du SII, nombre de jours avec douleur, présence de ballonnements et importance des ballonnements) ne semblent pas différentes selon qu’ils remplissent ou non les différents critères cliniques de ROME III ou IV.

Isabelle Birden