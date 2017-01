Le tabac sans fumée ne met pas à l’abri des cancers de la tête et du cou !

Les méfaits du tabagisme chronique sont volontiers associés à la fumée qui est, de fait, un grand pourvoyeur de substances chimiques toxiques et de carcinogènes. Ces derniers vont transiter par les voies aériennes supérieures avant de s’attaquer aux bronches et aux alvéoles, sans oublier le parenchyme pulmonaire. En premier lieu, le tabac fumé est largement impliqué dans les cancers de la tête et du cou, a fortiori quand il est combiné à une intoxication alcoolique. Dès lors que la fumée serait le principal facteur carcinogène du fait de son contenu, pourquoi ne pas se tourner vers le tabac non fumé dont il existe d’ailleurs de nombreuses variétés : à priser (le snuff des Américains), à chiquer (le morceau de tabac que l’on garde en bouche pendant des heures), voire à sucer (sous la forme de poudre placée entre joue et gencive, le snus de certains pays scandinaves).

La consommation mondiale de ces produits est d’ailleurs en hausse, notamment chez les moins de quarante ans et, à titre d’exemple, aux Etats-Unis, plus de huit millions d’individus seraient adeptes du tabac non fumé. En Europe, la vente de ce dernier est interdite, sauf en Suède et en Norvège. En effet, ces produits contiennent non seulement de la nicotine, mais aussi des substances carcinogènes. Pour autant, les études publiées concernant le risque de cancer de la tête et du cou liés à ces produits, ont abouti à des résultats volontiers discordants et imprécis, car, le plus souvent, elles ne prenaient guère en compte l’exposition au tabac fumé.

Une étude étatsunienne, émanant d’un consortium dit INHANCE (International Head and Neck Cancer Epidemiology) a corrigé le tir en regroupant 11 études de type cas-témoins réalisées entre 1981 et 2006. Elle a permis de comparer 6 772 patients atteints de cancers de la tête et du cou (cavité orale, pharynx et larynx) et 8 735 témoins. Les données ainsi combinées ont été traitées au moyen d’une régression logistique hiérarchique qui a permis de calculer les odds ratios (ORs) et leur intervalle de confiance à 95 % (IC) correspondant à une exposition au tabac à priser et au chewing-gum au tabac (fréquence, durée) en intégrant la variable majeure qu’est la consommation de cigarettes.

Un risque multiplié par trois de cancer de la cavité orale

La consommation chronique et ancienne de tabac à priser (versus absence de celle-ci) a été étroitement associée à une augmentation du risque de cancer de la tête ou du cou, en l’absence d’exposition à la cigarette, l’OR étant de 1,71 (IC, 1,08-2,70). Le risque culmine pour les cancers de la cavité orale avec un OR de 3,01 (IC, 1,63-5,55). Une association nettement moins étroite a été établie entre le chewing-gum au tabac et le risque de ces tumeurs malignes, l’OR étant en effet de 1,20 (IC, 0,81-1,77), mais, pour les cancers de la cavité orale, ce dernier a tout de même atteint 1,81 (IC, 1,04-3,17). Paradoxalement, chez les fumeurs de cigarette, aucune association nette avec l’exposition au tabac non fumé, quel que soit le mode d’administration, et le risque de cancer de la tête et du cou n’a été mise en évidence. Ce paradoxe tient au fait que la cigarette a ses propres effets carcinogènes créant un bruit de fond suffisant pour masquer toute relation entre tabac non fumé et risque supplémentaire.

Quoi qu’il en soit, le tabac non fumé qui n’est pas commercialisé dans la plupart des pays d’Europe, n’est pas sans danger au niveau de la sphère ORL. C’est le tabac à priser qui serait le plus nocif, en augmentant nettement le risque de cancer de la cavité orale. Le chewing-gum serait moins dangereux, sans être anodin, mais dans tous les cas de figure, il ne faut pas oublier que ces produits contiennent de la nicotine en plus des agents carcinogènes, avec un risque de dépendance qui rejoint celui induit par la cigarette. Bref, pour résumer les données actuelles, l’idéal est de s’en passer.

Dr Philippe Tellier