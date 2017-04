Le tabagisme chronique fait flamber les marqueurs de l’inflammation !

Les effets du tabagisme sur le système cardiovasculaire sont multiples et s’exercent au travers de divers mécanismes biologiques qui menacent l’intégrité endothéliale et cellulaire, tout en stimulant la production des cytokines ou autres médiateurs pro-inflammatoires. Le problème est désormais de détecter le plus tôt possible les dégâts cardiovasculaires au moyen des biomarqueurs les plus sensibles et la recherche épidémiologique est prolifique en ce domaine. L’étude dite MESA (Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis) est, à cet égard, un bon exemple. Dans le cas présent, elle s’est focalisée sur une sélection de 843 fumeurs chroniques d’âge moyen 58 ± 9 ans, dont 53 % d’hommes et 39 % d’Afro-américains.

Le nombre moyen de cigarettes fumées par jour a été estimée à 13 ± 10 et la durée moyenne du tabagisme à 39 ± 15 ans. Les taux urinaires de cotinine ont été systématiquement dosés pour évaluer l’intensité de l’exposition au tabac, cependant que les lésions cardiovasculaires infracliniques potentielles ont été évaluées au moyen de toute une batterie de tests biologiques explorant toutes les facettes de l’athéromatose : (1) marqueurs de l’inflammation systémique : hs-CRP (high-sensitivity C-reactiveprotein), interleukines 6 & 2 (IL-2 & IL-6), tumor necrosis factor alpha (TNF-α) : (2) marqueurs de l’état prothrombotique : fibrinogène, D-dimères, homocystéine ; (3) intégrité myocardique : troponines T et TnT) ; (4) intégrité de l’endothélium rénal : rapport albumine : créatinine) ; (5) fonctions vasculaires : distensibilité aortique et carotidienne, dilatation artérielle segmentaire débit-dépendante. Les données recueillies dans cette approche résolument transversale ont été soumises à une analyse multivariée par régression linéaire avec ajustement en fonction des facteurs de risque cardiovasculaire et la durée du tabagisme.

Des valeurs élevées de la hs-CRP

Le nombre de cigarettes en valeur absolue a été significativement associé aux valeurs élevées de la hs-CRP, mais aussi de l’IL-6 et du fibrinogène (coefficients β : respectivement, 0,013, 0,011 et 0,60). Une association d’intensité supérieure a été établie entre ces trois biomarqueurs et la valeur logarithmique des taux urinaires de cotinine (coefficients β, 0,12, 0,04, 5,3). Cette dernière variable a été inversement associée à la distensibilité aortique (β: -0,13). En revanche, les relations sont apparues nettement plus limitées entre l’intensité du tabagisme et les trois variables suivantes, uniquement dans les modèles avec ajustement partiel: homocystéine, D-dimères et rapport albumine : créatinine. Les autres variables ne sont entrées dans aucune association significative, quel que soit le modèle statistique : IL-2, TNF-α, distensibilité carotidienne, dilatation artérielle débit-dépendante ou encore TnT. Les analyses menées avec les variables exprimées en pourcentages ont mis en évidence une relation particulièrement étroite entre l’intensité du tabagisme et les taux plasmatiques de hs-CRP.

En bref, le tabagisme chronique a un impact sur certains biomarqueurs corrélés à l’athéromatose infraclinique. C’est l’inflammation systémique qui semble être précocement sollicitée et parmi tous les marqueurs, c’est la hs-CRP qui semble être le plus sensible dans la détection des effets délétères du tabac sur le système cardiovasculaire.

Dr Catherine Watkins