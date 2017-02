Le tabagisme fume le PIB

Le tabagisme est un fléau sanitaire mondial puisqu’il est responsable de 6 millions de morts par an dans le monde (78 000 décès par an en France.) Mais c’est aussi un poison pour l’économie. Selon une étude publiée cette semaine sous l’égide notamment de l’Organisation Mondiale de la santé, dans la revue Tobacco Control, le coût des dépenses sanitaires liées au tabac représenterait 6 pour cent du total des dépenses mondiales de santé et près de 2 pour cent du PIB mondial. En 2012, le coût total du financement des conséquences du tabagisme dans le monde s'élève à 1 436 milliards de dollars, dont près de 40 % dans les pays en développement.

L’objectif de cette nouvelle enquête concernant les coûts liés au tabac était de prendre en compte les pays à revenu faible et moyen, et pas seulement les pays développés. Ce travail porte donc sur 152 pays hébergeant 97 % des fumeurs du monde, d'Afrique, des Amériques, de la Méditerranée orientale, de l'Europe, de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental.

Pour obtenir ces chiffres, les auteurs ont tenu compte pour chaque pays, à partir de différentes bases de données, de l'impact économique des maladies liées au tabac (hospitalisations, traitement), et des coûts indirects, en particulier la perte de productivité de la personne malade, invalide, ou décédée.

Ils ont utilisé des données de l'Organisation mondiale de la santé et de la Banque mondiale pour documenter la proportion de maladies et de décès attribuables au tabagisme par pays, les taux d'emploi nationaux et le PIB pour chacun des 152 pays.

6 % du total des dépenses de santé, 1 436 milliards de dollars, 1,8 % du PIB mondial

Leurs résultats amènent à la conclusion qu'en 2012, 12 % des décès dans le monde pour les adultes âgés de 30 à 69 ans, étaient consécutifs à des maladies causées par le tabagisme, les taux les plus importants étant relevés en Europe et en Amérique du Nord et du Sud.

Le nombre d'années de travail perdues en raison d'une mauvaise santé liée au tabagisme a atteint 26,8 millions (18 millions du fait du décès, 8,8 millions en raison des maladies invalidantes causées par le tabac).

En ce qui concerne les dépenses de santé imputables au tabagisme, elles ont été évaluées à 422 milliards de dollars US, soit près de 6 % du total des dépenses de santé mondiales, l’Europe et les Etats-Unis étant en tête, en terme de coût. En Europe de l'Est seulement, 10 % du total des dépenses de santé seraient une conséquence du tabagisme.

Sur la base de toutes ces données, les chercheurs ont calculé que le coût économique total du tabac était de 1 436 milliards de dollars en 2012, soit 1,8 % du PIB mondial, avec d'importantes variations régionales, 3 % du PIB du Canada et aux États-Unis, 2,5 % en Europe, 3,6 % en Europe de l'Est.

Près de 40 % du coût économique mondial était supporté par les pays à revenu faible ou intermédiaire, notamment le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine.

Les chercheurs ajoutent que leurs calculs n'incluent pas les conséquences pour la santé du tabagisme passif. Et que bien sûr, les estimations de perte de productivité ne s'appliquent qu'à ceux qui étaient économiquement actifs. « Le tabagisme impose une lourde charge économique dans le monde entier, en particulier en Europe et en Amérique du Nord où l'épidémie de tabagisme est la plus avancée, concluent-ils. Ces résultats mettent en évidence la nécessité urgente pour tous les pays de mettre en œuvre des mesures globales de lutte antitabac. »

Dr Martine Perez