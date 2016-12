Le tofacitinib en topique à l’essai dans le psoriasis

Nombreux sont les patients atteints de psoriasis qui ne sont pas tout à fait satisfaits de leur traitement. L’efficacité limitée des topiques non stéroïdiens et des corticostéroïdes de faible activité, les effets indésirables associés à l’utilisation au long cours des corticoïdes d’activité modérée à forte sont autant d’éléments suggérant qu’il existe un besoin non satisfait de traitements topiques alternatifs.

Une nouvelle option pourrait être bientôt disponible. Il s’agit du tofacitinib, petite molécule de la famille des inhibiteurs de Janus kinase (JAK). Ces molécules ont un impact direct sur la dérégulation des kératinocytes, entraînant une réduction de l’infiltrat inflammatoire et, finalement, une normalisation de l’axe de l’interleukine (IL)-23/Th17.

La forme orale du tofacitinib est efficace chez les patients présentant un psoriasis de forme modérée à sévère. De plus, une forme topique en pommade a fait la preuve de son efficacité dans un essai de phase 2a, avec une tolérance acceptable, dans des formes légères à modérées de psoriasis et, aujourd’hui, sont publiés les résultats d’un essai de phase 2b.

Cette étude randomisée en double aveugle a inclus 435 patients atteints de psoriasis de forme légère à modérée, parmi lesquels 430 ont reçu un traitement. Les uns recevaient la pommade de tofacitinib dosée à 1 % (10 mg/g), les autres, la pommade de tofacitinib dosée à 2 % (20 mg/g), un 3e groupe la pommade sans principe actif, avec, dans chacun des bras, une application deux ou trois fois par jour. Le traitement a duré 12 semaines.

Des résultats encourageants

Huit semaines après le début de l’étude, la proportion de patients chez qui le blanchiment des lésions a été obtenu (ou presque), et qui ont eu une amélioration de grade ≥2 était de 18,6 % chez ceux qui appliquaient la forme à 2 % une fois par jour et de 22,5 % pour ceux qui l’utilisaient 2 fois par jour. Ces résultats étaient significativement supérieurs à ceux obtenus avec le placebo (différence de 10,8 % et 11 %, respectivement). Un blanchiment a aussi été plus souvent obtenu (ou presque), à 8 semaines, chez les patients appliquant la formule à 1 % 1 fois par jour que chez les sujets sous placebo.

Une déception toutefois, puisque cette supériorité ne semble pas se maintenir dans le temps : à 12 semaines, la différence avec le placebo perdait en effet sa significativité. Les deux formulations ont aussi réduit le prurit plus que le placebo, dès le 2e jour de traitement quand elles étaient appliquées 2 fois par jour, au 3e jour pour la pommade à 2 % appliquée une fois par jour.

Si des effets indésirables ont été signalés par 44,2 % des patients sous traitement topique de tofacitinib, la tolérance du traitement semble toutefois acceptable, sachant, de plus, que des effets indésirables ont été rapportés chez 54,1 % des sujets sous placebo. Il s’agissait le plus souvent de rhinopharyngites et d’infections respiratoires supérieures, et 8,1 % des patients ont signalé des effets secondaires au niveau du site d’application.

Dr Roseline Péluchon