Le traitement de l’hépatite C, efficace sur les lésions de la porphyrie cutanée tardive

Les auteurs ne commentent pas la place que pourraient prendre les manifestations cutanées de l’hépatite C dans les indications des nouveaux anti-viraux directs. On sait en effet que ces indications doivent prendre en compte le coût du traitement.

La porphyrie cutanée tardive, (PCT), la plus fréquente des porphyries, est liée à un déficit en uroporphyrinogène-décarboxylase. Près de la moitié des patients souffrant de PCT sont infectés par le virus de l’hépatite C. Une courte communication dans JAMA dermatology présente les cas de trois patients souffrant d’une PCT et d’une hépatite C. Chez deux d’entre eux, l’hépatite a été découverte à l’occasion du bilan de la PCT.

Références

Tong Y, Song YK, Tyring S : Resolution of Porphyria Cutanea Tarda in Patients With Hepatitis C Following Ledipasvir-Sofosbuvir Combination Therapy.

JAMA Dermatol 2016;152:1393-1395.