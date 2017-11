Le trouble affectif saisonnier, vraiment spécifique ?

Chevauchement avec la dysthimie et la dépression majeure

À chaque passage à l’heure d’hiver, un «» agite la presse grand public : l’influence récurrente du changement d’heure et, plus largement, des variations saisonnières, sur la santé physique et mentale. Mais cette préoccupation n’est pas absente de la littérature médicale, comme le montre le cas du «» (TAS).Assimilé dans le DSM-5 à un «», le TAS est un type de dépression où la périodicité semble liée à un facteur saisonnier. Mais sa spécificité est difficile à confirmer car il peut «» (TDM). Exploitant des données cliniques et relatives au profil cognitif de 4 554 sujets (âgés de 18 à 97 ans), une étude réalisée à Helsinki (Finlande) compare la symptomatologie du TAS à celle de deux autres troubles dépressifs, la «» et le TDM.Les participants ont été interrogés en utilisant le Questionnaire d’évaluation des tendances saisonnières (, SPAQ)[1], l’échelle de dépression de Beck ()[2] et d’autres outils d’évaluation cognitive et clinique. Les sujets avec dysthymie présentent des «» dans les profils cognitifs et cliniques, comparativement aux témoins et aux sujets avec TAS ou avec TDM. Malgré des comorbidités généralement «» dans le TAS, les participants avec cette étiquette diagnostique ont des déficits cognitifs «» à ceux des sujets dits dysthymiques et même «Ce dernier constat est paradoxal, vu la connotation de gravité clinique attachée au TDM, comme son nom l’indique. En fait, il existe probablement « dans certaines circonstances, un chevauchement » entre ces trois types de troubles dépressifs : le TAS, le TDM et la dysthymie. En définitive, estiment les auteurs, les sujets avec TAS présentent un profil clinique et cognitif «», relativement aux patients avec une autre forme de dépression (en particulier le TDM). Et un résultat inattendu de cette étude concerne cette mise en évidence de «» lors d’un TAS, même si la symptomatologie clinique est apparemment moins grave dans ce cas.[1] http://www.ubcmood.ca/sad/spaq-sad.pdf [2] http://www.unafam.info/87/img/echelle-beck.pdf

Dr Alain Cohen