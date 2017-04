Le vaccin chimérique contre l’encéphalite japonaise est efficace pendant 5 ans

L’encéphalite japonaise est encore présente à l’état endémique en Asie, dans le pacifique occidental et au nord de l’Australie. L’infection par le flavivirus est le plus souvent asymptomatique, mais en cas d’encéphalite, le taux de létalité peut atteindre 30 % et les séquelles neurologiques sont très fréquentes chez les survivants.

Les programmes de vaccination ont fait la preuve de leur efficacité, comme en Thaïlande où, après l’introduction de la vaccination, l’incidence annuelle est passée de 2 400 cas en 1970 à 500 cas. Les vaccins inactivés préparés sur tissu cérébral de souris ont été remplacés par des vaccins de nouvelle génération : vaccin inactivé préparé sur cellules Véro, vaccin atténué vivant et vaccin vivant recombinant ou chimérique. Ce dernier fait l’objet d’une publication récente. Commercialisé d’abord en Australie en 2010, il est actuellement homologué dans plusieurs pays asiatiques.

Constituée en Thaïlande et aux Philippines, une cohorte de 596 enfants a été suivie pendant 5 ans après une première vaccination par le vaccin chimérique à l’âge de 12-18 mois. L’objectif était d ‘évaluer annuellement les titres d’anticorps contre l’encéphalite japonaise. Le seuil d’anticorps déterminé pour assurer une séroprotection était de 10. Un sous-groupe d’enfants a reçu un rappel 5 ans après le premier vaccin, et le taux d’anticorps était mesuré 28 jours après ce rappel.

Protection robuste pour une cohorte de 596 enfants en Thaïlande et aux Philippines

La majorité des participants conserve une protection immunitaire robuste tout au long du suivi : 88,5 % des enfants sont protégés à 1 an, 82,9 % à 2 ans, 78,2 % à 3 ans, 74 % à 4 ans et enfin 68,6 % à 5 ans. Aucun problème de sécurité d’utilisation n’apparaît pendant les 5 ans et aucun cas d’encéphalite japonaise n’est signalé dans la cohorte. Une dose de rappel a été administrée à 83 enfants, 5 ans après la primo-vaccination. Vingt-huit jours après ce rappel, le taux de séroprotection est atteint par la totalité des enfants, sans qu’aucun effet secondaire ne soit là non plus signalé.

Le rappel à 5 ans, tel que pratiqué dans cette étude, est largement retardé par rapport à la pratique actuelle qui est de recommander, chez l’enfant, un rappel du vaccin recombinant 12 à 24 mois après la primo-vaccination. Une seule dose du vaccin est préconisée chez l’adulte.

Dr Roseline Péluchon