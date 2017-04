Le yoyo, un jeu dangereux pour les coronaires

Le « phénomène yoyo », qui désigne des fluctuations pondérales récurrentes, est fréquent chez les personnes qui suivent des régimes amaigrissants. Il s’accompagne de modifications successives de la composition corporelle et de variations des secrétions hormonales. L’impact du yoyo pondéral sur la santé a fait l’objet de plusieurs études d’observations avec des résultats contradictoires. Certaines d’entre elles suggèrent un effet délétère du yoyo tandis que d’autres ne concluent pas à sa nocivité.

L’étude de Bangalore et al. s’est intéressée aux variations pondérales chez des patients en prévention secondaire cardiovasculaire. La population étudiée est celle de l’étude TNT, un essai clinique réalisé dans les années 2000 chez 10 001 sujets coronariens pour tester un traitement plus ou moins intensif du LDL-Cholestérol.

Les volontaires inclus dans cette analyse post-hoc (n = 9 509) ont été suivis pendant une durée médiane de 4,9 ans. Il s’agit majoritairement d’hommes (81 %) d’un âge moyen de 62 ans. Le poids était mesuré régulièrement, tous les 3 mois la première année, puis tous les ans.

La variabilité pondérale des individus a été définie de plusieurs manière, en premier lieu par la moyenne des différences absolues du poids entre deux mesures successives. Le critère de jugement principal était la survenue d’un événement cardiovasculaire (décès coronaire, infarctus du myocarde non fatal, AVC, arrêt cardiaque ressuscité, angor, revascularisation). En dehors des événements cardiovasculaires, les auteurs ont également analysé l’incidence du diabète de type 2.

Davantage d’événements cardiovasculaires et un risque plus élevé de diabète de type 2 en cas de fluctuations pondérales

Que la variabilité pondérale soit analysée comme une variable continue ou en quintiles, une augmentation de l’incidence des événements cardiovasculaires est observée chez les sujets dont le poids fluctue au cours du temps : pour une augmentation d’un point d’écart type (ce qui correspond à une fluctuation de poids de 1,5 à 1,9 kg selon les individus), on note une hausse statistiquement significative de 4 % des événements cardiovasculaires totaux. Autrement dit, les sujets avec le plus important yoyo pondéral (quintile supérieur) ont un risque plus que doublé de décéder, de souffrir d’un infarctus du myocarde ou d’un AVC par rapport au sujets dont le poids varie peu (quintile inférieur de variabilité pondérale). En outre, une augmentation de la variabilité pondérale est associée à un risque plus élevé de développer un diabète de type 2.

Les auteurs soulignent que les associations décrites entre la variabilité pondérale et le risque cardiométabolique ne sont pas liées à l’existence d’un poids initialement plus élevé ni à des facteurs de risque cardiovasculaire plus marqués chez les sujets dont le poids varie. De même, l’impact de l’effet yoyo n’est pas expliqué par des variations pondérales liées à l’œdème qui caractérise les patients insuffisants cardiaques.

Cette étude est à rapprocher des travaux suggérant que les obèses à très haut risque cardiovasculaire ont un meilleur pronostic que ceux qui ont un IMC normal.

On est donc tenté de respecter l’obésité du sujet coronarien pour protéger sa santé cardiovasculaire ! Est-ce pour autant la bonne solution ? Rappelons que le niveau de preuve d’une telle attitude reste faible compte tenu des biais multiples émanant des analyses de type observationnel.

En pratique, stimuler nos patients à contrôler leur poids tout en prenant garde à ne pas favoriser le yoyo par un objectif de « perte du poids à tout prix » est une attitude raisonnable. En outre, il faut probablement favoriser une prise en charge ciblant davantage la composition corporelle (masse maigre vs masse grasse) que le poids.

