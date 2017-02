L’échographie haute résolution pour déterminer la marge d’exérèse du mélanome

La prise en charge classique du mélanome consiste en une exérèse primaire sans marge de la tumeur dont l’examen anatomopathologique permet alors de préciser l’épaisseur, c’est à dire l’indice de Breslow. L’exérèse est reprise ensuite avec une marge dont la taille dépend de cet indice de Breslow, allant de 0,5 cm pour les mélanomes in situ, à 1 cm pour les mélanomes de 0,5 mm à 1 mm, entre 1 et 2 cm pour les tumeurs de 1 à 2 mm, et enfin, à 2 cm pour les tumeurs plus épaisses.

L’équipe de Tours propose, lorsque le diagnostic clinique de mélanome est certain, de déterminer l’épaisseur de la tumeur grâce à l’échographie haute résolution avant toute intervention afin de pouvoir réaliser l’exérèse en un seul temps avec les marges adaptées.

Selon la littérature, les résultats de l’EHR sont bien corrélés à ceux de l’examen histologique. Cependant L Chaput et coll. ont voulu préciser le pourcentage des patients opérés en un temps chez lesquels les marges déterminées par l’épaisseur mesurée en EHR se révèlent adéquates d’après les données de l’anatomopathologie.

Leurs objectifs étaient aussi de calculer le degré de corrélation entre l’imagerie et l’histologie et de mettre en évidence les causes de discordances éventuelles.

L’étude a inclus prospectivement, entre avril 2007 et décembre 2015, 99 mélanomes. Dans treize cas, les patients ont préféré une intervention immédiate sans attendre l’examen échographique et ont donc eu une reprise ultérieure. Quatre autres ont bénéficié d’une biopsie de la tumeur : l’épaisseur d’après cette biopsie était plus importante que celle mesurée en EHR (20MHz). Enfin 82 mélanomes ont pu être retirés d’emblée avec des marges d’exérèse déterminées par l’épaisseur de la tumeur mesurée en EHR. Il n’a pas été nécessaire de faire une reprise pour 80 de ces tumeurs.

La corrélation entre EHR et histologie a été calculée à 0,85. Les causes de discordances identifiées sont la présence d’une ulcération (p < 0,002), une superficie de plus de 100 mm2, et de manière significative l’épaisseur plus importante et la réalisation d’une biopsie préalable.

Au total, cette étude confirme la possibilité d’opérer en un temps les mélanomes cliniquement certains en se basant sur l’épaisseur de la tumeur mesurée par EHR. Les erreurs par défaut (2 patients sur 82) sont rares, aboutissant à une reprise pour marge insuffisante. Celles par excès sont un peu plus fréquentes (marges plus importante qu’elles n’auraient dû l’être chez 4 patients sur 82) mais pour les auteurs, acceptables. On peut concevoir que cette approche soit un gain de temps et améliore le confort du malade. Encore faut-il pouvoir avoir accès facilement à l’échographie haute résolution…

Dr Marie-Line Barbet